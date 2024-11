Cascina: "Super-Noi", il potere educativo del fumetto

Cascina 13 novembre 2024- Il Circolo Primavera San Prospero e l’associazione Alipes presentano i prossimi appuntamenti del progetto educativo "Super-Noi: Il Circolo dei Supereroi e delle Supereroine", dedicato ai giovani appassionati di fumetti, storie e giochi. Gli incontri si terranno presso il circolo ARCI, in via Tosco Romagnola 1579, nei pomeriggi di mercoledì 20 e 27 novembre e 4 e 11 dicembre 2024, dalle 17.00 alle 18.45.

Nato nel 2022 grazie alla collaborazione con il Comune e la Biblioteca Comunale di Cascina, "Super-Noi" è cresciuto nel tempo coinvolgendo oltre 500 ragazzi e ragazze in esperienze di socializzazione e apprendimento grazie al linguaggio del fumetto, un mezzo espressivo molto amato dalle nuove generazioni. Solo nell’ultima edizione alla Biblioteca Comunale, 75 ragazzi e ragazze hanno partecipato con entusiasmo, ricevendo un attestato come “giovani artisti” da parte del sindaco e dei rappresentanti dell’amministrazione comunale, in una vivace “cerimonia" che ha celebrato il loro talento e impegno creativo.

I prossimi incontri sono rivolti principalmente a ragazzi e ragazze tra gli 8 e i 14 anni, ma saranno benvenuti anche familiari e amici. Sono curati da Gaetano Spagnuolo, presidente del Circolo Primavera ed esperto di fumetto ed educazione ai media, e da Rachele Imperio, presidente dell'associazione Alipes APS, coordinatrice di ludoteche e percorsi educativi.

Oltre a imparare tecniche di disegno e narrazione, i giovani artisti potranno scoprire nuovi fumetti, comics e manga e accedere alla Fumettoteca del Circolo: una raccolta di oltre 2000 volumi disponibili per il prestito gratuito. Questo spazio sarà aperto regolarmente dal 2025, rendendo la cultura del fumetto sempre più accessibile alla comunità. Il nuovo anno porterà un’altra importante novità: una mostra/concorso delle opere realizzate dai partecipanti, in collaborazione con la Biblioteca Comunale, per offrire una vetrina pubblica al loro talento e alla loro creatività.

"Super-Noi" ha dimostrato il potenziale educativo del Fumetto non solo come strumento creativo e ricreativo, ma anche co

me mezzo educativo che rafforza l'apprendimento e le abilità comunicative. La partecipazione agli incontri è gratuita, con iscrizione obbligatoria tramite il modulo online disponibile al link: https://forms.gle/2L5B5vTbMhsBn3by6. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a [email protected].