Cascina pronta a ospitare la festa del Primo Maggio

Cascina, 28 aprile 2025 – Oltre 7000 mq di musica dal vivo, street food, mercatini e un’area giochi per bambini: un’occasione per trascorrere un’intera giornata all’insegna dell’aggregazione, riscoprendo i valori dell’amicizia e della famiglia.“È arrivato il momento giusto”, spiega Marco Casarosa dell’associazione musicale Time, ideatore e organizzatore dell’evento, “per unire in un unico appuntamento musica, cibo e tanta voglia di stare insieme”.

“Sarà una bellissima giornata all’insegna del divertimento, un appuntamento con un programma ricco e adatto a un pubblico di ogni età che renderà ulteriormente attrattivo il territorio in una vera giornata di festa” afferma il responsabile territoriale di Confcommercio Pisa Luca Favilli Un'idea subito accolta e supportata dal Comune di Cascina, da Confcommercio Provincia di Pisa e da numerose attività del territorio che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento. L’area individuata si trova all’interno del plesso sportivo con campi da tennis, padel e arcieri, in via Fosso Vecchio a Cascina. Una zona recentemente riqualificata e gestita dall’Atletico Cascina. La lunga giornata del primo maggio vedrà diversi gruppi musicali emergenti esibirsi sul palco dalle 14:00 in poi, fino ad arrivare nel tardo pomeriggio all’esibizione dei gruppi L’Angolo Retto, tributo ai Nomadi, e Blue Sugar, tributo a Zucchero. Oltre alla musica, al cibo e all’intrattenimento per i più piccoli, saranno presenti anche espositori e il mercatino locale artigiano. L’ingresso è di 5 euro per gli adulti e gratuito per gli under 14. Il ricavato dell'evento sarà destinato a sovvenzionare la manifestazione per riproporla negli anni sempre più ricca di iniziative. Per trascorrere un primo maggio in allegria e in compagnia. Fondata da nove esperti del settore, TIME è l’Associazione pensata per tutti i musicisti! Nata con lo scopo di essere il più dinamica possibile, si propone per prima cosa di dare supporto nell’ideazione e nell’organizzazione di eventi di ogni genere, nella tutela professionale (aspetti fiscali, previdenziali ed assicurativi), nella promozione attraverso i canali web più utilizzati, nell’accesso a servizi professionali utili per una migliore collocazione sul mercato (Grafica Coordinata, Web Design & Social Media Marketing, Photo Shooting, Live Recording, Video Recording). PRIMO MAGGIO A CASCINA - Via Fosso Vecchio presso l’area tennis e padel di Cascina. Info: 3496357270