Cascina piange Benedetta, morta a 16 anni per un terribile male

Cascina (Pisa), 7 ottobre 2023 – Aveva affrontato la malattia con grandissimo coraggio e con il suo dolce sorriso, ma alla fine si è dovuta arrendere, a soli 16 anni. Cascina piange Benedetta Rossi, ex studentessa del Santoni di Pisa, il sogno di diventare estetista, una grande passione per lo sport e tutta una vita davanti. Progetti stroncati dal male scoperto nel novembre del 2022, dopo gli accertamenti per dei guai a un ginocchio che hanno portato a problemi più grandi e complessi.

Per lei e per la famiglia – babbo Gabriele Rossi e mamma Elisa Mariancini – si era mobilitata anche la comunità. Infatti i genitori avevano chiesto aiuto per trovare un alloggio più adatto alle condizioni della figlia, senza contare le spese da affrontare per le cure. Una raccolta fondi sul web aveva permesso di raccogliere degli aiuti non di poco conto. Oggi purtroppo è il giorno del dolore: l’ultimo saluto a Benedetta si potrà tributare domenica 8 ottobre nella chiesa della pieve di San Casciano, poi ci sarà la cremazione nel tempio del cimitero suburbano di Pisa. Intanto sui social è un diluvio di commenti amorevoli per ricordare Benedetta e di messaggi di sostegno alla famiglia, anche se purtroppo non mancano parole di fanatici che vedono in ogni decesso complotti di ogni sorta. Quantomeno inopportune e decisamente irrispettose del dolore di una famiglia e di un’intera comunità.