Cascina, nuova pavimentazione nella palestra scolastica del Duca D'Aosta

Pisa, 14 agosto 2024 - Sono in fase di conclusione i lavori per il rifacimento completo della pavimentazione della palestra della scuola secondaria di primo grado Duca D’Aosta di San Frediano a Settimo. Un intervento da quasi 140.000 euro che ha visto prima la rimozione di tre strati di pavimento, cui ha fatto seguito la posa del nuovo materiale. “Avevamo programmato questi lavori durante la chiusura estiva del plesso scolastico – ha detto il vicesindaco Cristiano Masi, con delega ai lavori pubblici –. Come amministrazione abbiamo il dovere di garantire la sicurezza delle attività sportive sia quando queste sono svolte da studenti durante l’orario scolastico, sia quando sono svolte dalle associazioni sportive in ambito extrascolastico. La palestra delle Duca D’Aosta, utilizzata anche dalla Pallavolo Cascina, presentava una pavimentazione molto deteriorata e, quindi, non più sicura. Da qui la scelta di procedere con i lavori di sostituzione dell’intero manto sportivo anziché sistemare le aree maggiormente danneggiate. Il risultato lo possiamo vedere subito”. E quello alla pavimentazione della palestra non è il solo intervento messo in atto in questi giorni al plesso scolastico Duca D’Aosta. È infatti in corso la sostituzione di tutta l’illuminazione della scuola con lampade a led ad alta efficienza energetica, permettendo così un abbassamento dei consumi energetici e un notevole risparmio in bolletta. Il manto sportivo sintetico scelto è l’Olimpic Turf autoposante doppio strato, costituito da due teli prefabbricati sovrapposti ed accoppiati in loco mediante incollaggio per rendere la superficie elastica ed impermeabile. Tale manto è stato studiato appositamente per la realizzazione dei campi polivalenti in ambiente indoor. Grazie alle particolari caratteristiche tecniche e alla notevole stabilità dimensionale, viene posato senza necessità di incollaggio al sottofondo. Le prestazioni fondamentali che lo rendono idoneo per tutti gli sport sono: ammortizzamento degli urti, attrito uniforme per la riduzione dei rischi di incidenti quali stiramenti o caviglie slogate, rimbalzo della palla uniforme in ogni punto del campo, ritorno di energia e resilienza. Grazie alla finitura superficiale ed al trattamento antibatterico e antifungo, il pavimento mantiene caratteristiche igieniche e facilità di pulizia sempre ottimali.