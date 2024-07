Cascina: numerosi interventi alle scuole del territorio

Cascina 24 luglio 2024- Sono partiti i lavori per la nuova pavimentazione della palestra del plesso scolastico “Duca D’Aosta” di San Frediano, per un importo di circa 105.000 euro. Un intervento atteso di manutenzione straordinaria della pavimentazione per renderla adeguata anche per le attività sportive agonistiche e non solo per quelle scolastiche. “Grazie ai fondi Pnrr e alle risorse comunali le scuole cascinesi stanno cambiando – commenta il sindaco Michelangelo Betti –. A fianco delle manutenzioni più consuete, è in itinere un piano di lavori che riguarda l’intero territorio comunale e punta al miglioramento dei servizi scolastici, dal nido alle secondarie di primo grado. Interventi che riguardano sia gli spazi didattici che quelli destinati ad altre attività”. “I lavori alla palestra di San Frediano sono piuttosto articolati – spiega il vicesindaco Cristiano Masi, con delega ai lavori pubblici – e riguardano la sostituzione dell’intera pavimentazione che presentava lacerazioni e gobbe tali da renderla non più idonea allo svolgimento delle attività cui è destinata. La nuova pavimentazione sarà auto posante Olimpic Turf Reference - doppio strato dello spessore di 7,25 millimetri, conforme alla normativa UNI 14904". Questo non è il solo intervento sulle scuole portato avanti dall’amministrazione comunale. È stato infatti allestito il cantiere del nuovo asilo di Sant’Anna, con lo svolgimento delle dovute verifiche archeologiche. Un investimento che, in seguito ai ribassi d’asta, ammonta a 1.712.577,48 euro, di cui 1.452.000 attraverso un finanziamento Pnrr e 260.577,48 con risorse proprie dell’ente. “Il nuovo asilo ospiterà 60 bambini di età compresa tra 3 a 36 mesi – aggiunge Masi – e prevede, per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento e raffrescamento, un sistema a ventilconvettori. In copertura è prevista anche l’installazione di pannelli fotovoltaici per una autoproduzione di circa 34,65 KW”. A buon punto la realizzazione della nuova mensa alle scuole Ciari, dove si vedono già le strutture, per una spesa complessiva di 718.650 euro. “La nuova mensa, indipendente dal punto di vista strutturale e funzionale dal vicino edificio scolastico esistente, ha una superficie di 234 metri quadrati. Oltre al locale refettorio di 146 mq – sottolinea il vicesindaco –, è previsto un locale spogliatoio con bagno per gli addetti, accessibile direttamente dall’esterno dal personale addetto al servizio mensa con una rampa esterna con pendenza dell’8%. Lo spogliatoio, a sua volta, è collegato al locale sporzionamento e impiattamento dei cibi. Sono previsti anche un gruppo bagni per gli alunni oltre che un locale tecnico con accesso diretto dall’esterno”. L’attuale mensa, invece, sarà ristrutturata per ricavare ulteriori tre aule e soddisfare le richieste di nuove iscrizioni. Vicino il via anche per la seconda mensa scolastica, realizzata con fondi Pnrr, alla scuola primaria “San Francesco” di Titignano. Anche questa avrà forma regolare a un piano fuori terra, indipendente dal punto di vista strutturale e funzionale dal vicino edificio scolastico esistente, con un’altezza interna non inferiore a 3 metri. La planimetria sarà rettangolare di dimensioni pari a 10x20,5 metri, in aderenza all’edificio esistente. La regolarità dell’edificio ha motivi funzionali ed estetici: il nuovo volume si andrà a inserire in un contesto di stili poco uniformi tra loro all’interno del lotto e con le sue forme non andrà ad aggravare la varietà di stili e forme esistenti. La struttura avrà un isolante termico e acustico ad alte prestazioni, con una copertura piana che ospiterà un impianto fotovoltaico e solare termico. Il nuovo refettorio è dimensionato per accogliere un massimo di 75 alunni per turno (sono 143 gli iscritti alla primaria di Titignano).