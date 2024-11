Cascina: “Matteotti 100 anni dopo. Parole a confronto” nella sala del consiglio

Cascina 29 novembre 2024- “Matteotti 100 anni dopo. Parole a confronto” è lo spettacolo che andrà in scena sabato 30 novembre nella sala del consiglio comunale, con un doppio turno alle 12.00 e alle 15.30. La messa in scena è a cura dell’Associazione Studio 16, realizzato con il contributo da Bando del Comune. La scelta della sala del consiglio comunale non è stata casuale, ma vuole riprendere l’ambientazione del parlamento dove si trovarono di fronte, chiaramente su versanti opposti, Giacomo Matteotti e Benito Mussolini. “Il 2024 è stato un anno di ricorrenze, tutte legate tra di loro – ha detto il sindaco Michelangelo Betti –: si va appunto dai 100 anni dall’uccisione di Matteotti per mano dei fascisti agli 80 anni dalla Liberazione di Cascina. Come amministrazione comunale abbiamo pertanto deciso di ricordare tutti gli eventi tragici di quegli anni in un percorso della memoria che ha riguardato fatti di storia nazionale e altri più strettamente legati al nostro territorio. Tante iniziative necessarie perché non vada mai perso il ricordo di cosa sia stato il fascismo, con una lunga scia di sangue e violenza di cui abbiamo avuto testimonianza anche a Cascina. Ben venga, dunque, anche questo spettacolo sulla figura di Matteotti, ambientato in un contesto, quello delle aule parlamentari, in cui la violenza verbale ha fatto da anticamera a quella fisica nei confronti dell’onorevole socialista”.