Cascina, manutenzione straordinaria delle strade che portano a Ego

Cascina, 8 ottobre 2024 - La viabilità di accesso all’Osservatorio Gravitazione Europeo è stata riqualificata grazie a un emendamento inserito nell’ultima variazione di bilancio della Regione Toscana. Si tratta di un importo considerevole di 280.000 euro per gli interventi di manutenzione sulla viabilità pubblica necessari a realizzare un collegamento tra l’Osservatorio gravitazionale europeo, la strada provinciale 31, l’uscita di Lavoria della Fi-Pi-Li e l’Arnaccio.

“Con queste asfaltature, realizzate in gran parte grazie all’intervento della Regione Toscana, andiamo a migliorare l’accessibilità all’Osservatorio Gravitazione Europeo attraverso le direttrici che abbiamo sul territorio di Cascina – spiegano il sindaco Michelangelo Betti e il vicesindaco Cristiano Masi –. Da un lato c’è la manutenzione straordinaria della strada bianca del Genio Civile, che corre lungo lo Scolmatore, dall’altro c’è soprattutto la manutenzione straordinaria e l’asfaltatura di via Macerata a partire già dall’Arnaccio. Interventi che mettono in sicurezza e rendono percorribile tutto quel tratto di strada che porta fino all’Osservatorio attraversando l’abitato di Chiesanova”.

Una strada che aveva bisogno di essere riqualificata al di là dell’importanza strategica per raggiungere la struttura scientifica che ha compiuto 20 anni proprio in questi giorni, vedendo la presenza anche del premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi. “Si tratta di un lavoro da lungo atteso e che, considerando la viabilità di Cascina, permette di raggiungere agevolmente la struttura uscendo dalla superstrada sia a Cascina, sia a Navacchio: basta passare dall’Arnaccio e svoltare in via Macerata per raggiungere l’Osservatorio. Le possibilità di arrivare a Ego – concludono Betti e Masi – sono ora del tutto adeguate alla percorrenza di auto e furgoni”.