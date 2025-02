Cascina: intitolata una piazza al ciclista Alessio Galletti

Cascina (PI), 6 febbraio 2025 – Era il 15 giugno 2005 quando il grande cuore di Alessio Galletti si fermò per sempre a Oviedo, durante la gara ciclistica Subida al Naranco. E oggi, a quasi 20 anni da quel tragico evento, Cascina intitola al ciclista cascinese la piazzetta tra via Nazario Sauro e via Cesare Battisti. Dopo una buona carriera fra i dilettanti, Galletti passò fra i professionisti nel 1994 con la Lampre-Panaria, per poi vestire le maglie dell’Amore & Vita-Forzacore e della Saeco. Proprio con questi colori Alessio è stato un elemento fondamentale nel treno di Mario Cipollini.

“Ci sono stati tre elementi che ci hanno portato ad adottare questa scelta importante – ha detto il sindaco Michelangelo Betti –: da un lato il valore professionale di Galletti che è stato un ciclista di rilievo nazionale e internazionale, militando in squadre ciclistiche di livello e con ruoli fondamentali soprattutto al fianco di Cipollini. Poi c’è la vicenda umana, una vita spezzata proprio mentre praticava l’attività agonistica. Come terzo elemento c’è il legame con la comunità, perché sono passati 20 anni dalla sua scomparsa e in questo lasso di tempo sono arrivate tante sollecitazioni da parte dei cittadini, più che dalla famiglia: segno evidente di una comunità che voleva questa intitolazione”.

Anche la scelta del luogo da intitolare ad Alessio Galletti non è stata casuale. “È vero che questo è uno spazio raccolto, ma essendo a fianco della viabilità provinciale è molto visibile e da qui passano spesso i cicloamatori per andare ad allenarsi sui monti pisani. Ha visto anche il passaggio, negli ultimi anni, della Tirreno-Adriatico prima e del Giro d’Italia poi. Siamo dunque andati a cercare uno spazio che potesse essere significativo per ricordare Alessio”.

Molto soddisfatta la famiglia di Galletti, presente con la madre Renza, la moglie Consuelo e i figli Manuel, ballerino apprezzato in tutto lo Stivale, e Marcus, che ha seguito le orme del padre sulle due ruote. “Per la nostra famiglia questa intitolazione significa tanto – ha detto Marcus – e arriva a 20 anni dalla scomparsa del nostro babbo. Ringraziamo il Comune di Cascina, il sindaco e tutta la giunta comunale per questo ricordo a distanza di tanto tempo. Babbo era un cittadino di Cascina è nella sua carriera è riuscito a portare il nome di Cascina in giro per il mondo. La mia carriera? Ripercorrere le orme di mio padre è un mio grande obiettivo: mi sto preparando per l’inizio della nuova stagione che partirà a breve e sarebbe bello per me ottenere in futuro i suoi successi”.

“Io ho intrapreso una carriera totalmente differente – ha aggiunto Manuel – dedicandomi alla danza urban, ma ho sempre seguito nel tempo lo sport di nostro padre. Anch’io voglio ringraziare il Comune e le persone che hanno seguito tutto l’iter per arrivare a questo bel regalo importante per la nostra famiglia e per gli amici: questa intitolazione ci aiuta a mantenere vivo il ricordo di babbo”.