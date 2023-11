Cascina, incontro con Stefano Massini spostato alla Città del Teatro

Cascina 11 novembre 2023- Sale l’attesa per l’arrivo a Cascina di Stefano Massini, atteso per Mercoledì 15 novembre alle 18.30 per un incontro con il pubblico dal titolo “Stefano Massini racconta”. Non uno spettacolo teatrale, dunque, ma un vero e proprio faccia a faccia che il popolare scrittore e drammaturgo terrà nell’ambito di “Libri lungo le mura - Festival della lettura Città di Cascina”. L’incontro era in programma nell’auditorium del Polo Tecnologico di Navacchio, ma la forte richiesta di partecipazione ha spinto l’amministrazione comunale, in accordo con il Polo stesso, a spostare il tutto alla Città del Teatro.

“Grazie al sostegno della Regione Toscana – sottolinea il sindaco Michelangelo Betti –, siamo riusciti a presentare un programma di alto livello per la mostra del libro e l’intervento di Stefano Massini rappresenta uno degli appuntamenti di maggior spessore e maggior richiamo dell’intero programma. Proprio per questo abbiamo dovuto spostare l’evento nella sala grande del Teatro”. Una scelta fatta in considerazione dell’elevato numero di persone che stanno contattando gli uffici comunali per avere notizie sulle modalità di partecipazione all’incontro con Massini.

L’ingresso resta libero e senza prenotazione, fino ad esaurimento posti: per questo è consigliato recarsi in teatro con congruo anticipo.