Cascina in festa coi sapori di Sicilia Mercatini, specialità e folklore

Un tripudio di gusti, colori, tradizioni, ma anche un’occasione di divertimento per i più piccoli, nel fertile terreno cittadino che si apre alla nuova stagione. E’ stato presentato ieri nella sala consiliare del Comune "Cascina in festa", tre giorni dedicati ai sapori della Sicilia con stand gastronomici che porteranno in Corso Matteotti e Piazza Caduti della Libertà specialità tipiche regionali e folklore. Da venerdì 17 a domenica 19 marzo il centro città apre le porte alla primavera con un doppio evento organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa, Comune di Cascina e CollEventi, la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest e il contributo di Alilaser e Pasticceria Lemmi. "Sarà un momento di interazione con il territorio della città – spiega Federico Pieragnoli, direttore Confcommercio Provincia di Pisa – ci saranno momenti dedicati alle scuole di ballo, divertimento per i più piccoli, mercatino artigianale". A presentare l’iniziativa l’assessore Bice Del Giudice con la presidente di Confcommercio Cascina Cristiana Cappelli e Luca Favilli, responsabile territoriale di Confcommercio: "Credo che questa manifestazione sia l’esempio di come vogliamo muoverci sul territorio - dice Favilli – volevamo coinvolgere il tessuto del centro storico e con la collaborazione di tutti siamo riusciti a realizzare una festa molto piena, viva". "Il contorno alla festa siciliana è molto ricco – commenta la presidente Cappelli - e in città c’è molta attesa, Cascina accoglie sempre con entusiasmo iniziative come queste". Soddisfazione anche per l’amministrazione, rappresentata dall’assessore Del Giudice, che ribadisce la crescente adesione ad eventi per mettere in evidenza il fertile terreno commerciale della città. Il programma prevede per i tre giorni l’allestimento a tema della Festa Siciliana, con ingresso libero, 20 gazebo dove gustare le prelibatezze tipiche della zona e le esibizioni dell’attore Tony Sperandeo. Sabato e domenica Corso Matteotti l mercatino artigianale e spettacoli per tutte le età, esibizioni delle scuole di danza del territorio, gonfiabili e il truccabimbi con animazione.

Alessandra Alderigi