Cascina: il presidente del Consiglio regionale in visita ai cantieri del Pnrr

Cascina (PI), 4 giugno 2025 – Prima il Teatro Bellotti Bon, poi Palazzo Bulleri (ampliamento biblioteca, spazi per associazioni e due appartamenti), via Guelfi (spazi per associazioni, spazi integrativi all’abitare e posti letto) e via Modda (complesso residenziale per emergenza abitativa) e piazza Cacciamano (abbattimento ex scuola e realizzazione di un parco pubblico). È questo il giro dei cantieri Pnrr che l’amministrazione comunale ha organizzato insieme al presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo.

“La visita ai cantieri di Cascina – ha detto Mazzeo a margine del giro – ha rappresentato un momento significativo per constatare direttamente come gli investimenti del PNRR e del bando Pinqua stiano trasformando positivamente la città. Voglio ringraziare il sindaco Michelangelo Betti e tutta la giunta comunale per il lavoro efficace e puntuale svolto in questo percorso di rinnovamento. Cascina si sta dimostrando un esempio virtuoso di come amministrazioni capaci e attente possano sfruttare al meglio le opportunità offerte dai fondi europei e nazionali, promuovendo sviluppo, inclusione e crescita sostenibile. La Regione Toscana, confermando il suo ruolo centrale, è stata essenziale nell’accompagnare e sostenere queste iniziative, che rafforzano il tessuto sociale e culturale della comunità. Continueremo a essere al fianco degli amministratori locali, impegnandoci affinché ogni euro investito produca risultati concreti e duraturi per i cittadini”.

Al fianco di Mazzeo e del sindaco Betti c’erano anche gli assessori Cristiano Masi, Giulia Guainai, Irene Masoni e Paolo Cipolli. “Insieme alla Regione abbiamo fatto una visita dei cantieri principali legati al bando Pinqua e a quello del Teatro Bellotti Bon – ha aggiunto il primo cittadino –. Si parla in totale di quasi 30 milioni di investimento sui due progetti: 23 collegati al finanziamento del ministero delle infrastrutture e 6 per il teatro. A circa un anno dalla chiusura del Pnrr, i lavori procedono su vari fronti: alcuni cantieri sono più complessi di altri, ma abbiamo voluto fare un giro sul posto per valutare l’avanzamento dei lavori e presentare alla cittadinanza cosa stiamo realizzando”. Il sindaco ha spiegato anche il perché del coinvolgimento della Regione. “Il finanziamento ministeriale collegato al bando Pinqua è stato intercettato da Cascina insieme ad altri Comuni che hanno presentato la richiesta grazie alla Regione Toscana – ha sottolineato Michelangelo Betti –: essendo sotto i 60.000 abitanti, da soli non avremmo potuto accedere al bando ed è stata la Regione a filtrare i progetti dei Comuni per proporre i migliori al ministero delle infrastrutture”.

A chiudere è stato Cristiano Masi. “Siamo molto soddisfatti di come stiamo procedendo su tutti i cantieri. Le risorse intercettate sono indubbiamente tante e non è facile cercare di portare avanti 15 cantieri Pnrr. Si tratta di quelli più importanti, più grandi, non di tutti gli altri in essere come le asfaltature o i piccoli interventi di manutenzione straordinaria. I progetti – ha concluso il vicesindaco – procedono senza particolari intoppi e ogni volta che se ne presenta uno, grazie all’ottimo lavoro degli uffici della nostra amministrazione, riusciamo a superare gli ostacoli che si presentano”.