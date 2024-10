Cascina, i corsi di recitazione di Studio 16

Cascina 3 ottobre 2024- L’associazione Studio 16 ha presentato i suoi corsi di recitazione per l’anno 2024-2025. A fare gli onori di casa è stata la direttrice Paola Di Girolamo, che ha ringraziato il sindaco Michelangelo Betti e l’assessora alla cultura Bice Del Giudice “per la presenza non scontata – ha detto –. Presentiamo i progetti di un’associazione nata nel luglio del 2023 intorno a un movimento spontaneo collettivo che ha aggregato potenziali attori e attrici intorno a una mia proposta di un laboratorio intensivo permanente. Volevo dare la possibilità di uno studio approfondito dell’arte drammatica per chi vuole provare a fare questo mestiere: la risposta è stata importante e i ragazzi hanno deciso di continuare questa strada grazie al lavoro del corpo docente. I ragazzi sono stati accolti benissimo dal tessuto cittadino e siamo fortunati di aver incontrato un’amministrazione che è sempre presente: ci siamo trovati a collaborare con ‘Libri lungo le mura’, un modo per testare subito l’uso della voce e la dizione davanti a un pubblico attraverso le letture”.

Il sindaco ha ricordato che a fine ottobre “si chiuderà il quarto anno del nostro mandato: i primi 18 mesi furono caratterizzati dal distanziamento, poi c’è stata la piena ripartenza e la voglia di fare attività insieme nel luglio 2023. Non è un caso, forse, che Studio 16 sia nata proprio nel corso di quell’anno. La cultura – ha aggiunto Michelangelo Betti – connota l’Italia all’estero, anche se da noi è poco considerata: fuori dai confini nazionali ci sono le professioni legate al mondo della cultura e dello spettacolo, in Italia vengono reputate alla stregua di attività amatoriali. Avere un centro di formazione serve anche a far sviluppare la coscienza: l’attività di Studio 16 va in questo senso”.

In chiusura è intervenuta l’assessora Bice Del Giudice. “Lo scorso anno vedere gli occhi lucidi degli autori durante le letture di questi ragazzi straordinari nel programma di ‘Libri lungo le mura’ – ha detto – è stata per noi la conferma della bontà della scelta fatta: una scommessa vinta grazie alla presenza di associazioni come Studio 16, che riesce ad esprimere virtù così accentuate. Da qui la conferma della collaborazione con la rassegna ‘Libri lungo le mura’. Ringraziamo Studio 16 per la presenza pressoché costante alle iniziative culturali proposte dal Comune. Buon lavoro”.Questi i docenti: Roberta Cartocci, Sonia Barbadoro, Mario Grossi, Cristina Lazzari e Paola Di Girolamo per la recitazione; Elena Falchini e Federico Triana per la danza e la cura del corpo; Daniela Marcozzi per la voce; Federica Iacovelli per la drammaturgia. Per informazioni la sede si trova in via Vagelli 11, [email protected], telefono 328-8044243.