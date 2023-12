Cascina, giovedì l'evento finale di "Super-Noi: il Circolo dei SuperEroi"

Giovedì 7 dicembre, alle 18, alla Biblioteca Comunale di Cascina si svolgerà l'evento finale del progetto “Super-Noi: Il Circolo dei SuperEroi”, con la partecipazione speciale di tutti i giovani autori e artisti dei laboratori di Fumetto, Manga e Comics da poco conclusi. I giovani partecipanti avranno l'occasione di presentare le loro creazioni in un evento aperto anche a familiari, amici e appassionati, oltre a poter ricevere il proprio attestato di partecipazione da un rappresentante dell’amministrazione comunale. L'incontro sarà condotto da Gaetano Spagnuolo, talent scout del fumetto ed esperto di educazione ai media e alle nuove tecnologie. Ospite speciale, in videocollegamento, sarà Pasquale del Vecchio, disegnatore di Tex, il fumetto più venduto e conosciuto in Italia, che quest'anno festeggia i suoi 75 anni e che continua ad appassionare generazioni di lettori. Il progetto “Super-Noi” promuove iniziative rivolte a tutte le età, incentrate sull'uso educativo e didattico del fumetto, del gaming e dei nuovi media: nel 2023 circa 400 bambini e ragazzi hanno partecipato attivamente ad incontri e laboratori realizzati in Biblioteca, al Circolo Primavera e nelle scuole. È organizzato dal Circolo Primavera e dell'Associazione Alipes, in collaborazione con la Biblioteca Comunale e il Comune di Cascina. Dato il grande successo del progetto (solo ai laboratori di novembre hanno partecipato 65 ragazzi), sono in programmazione nuove iniziative anche per il 2024, oltre all'apertura di una Fumettoteca nei locali del Circolo Primavera a San Prospero, dove sarà possibile leggere e prendere fumetti in prestito gratuitamente. L’appuntamento è dunque per giovedì 7 dicembre alle 18, mentre i partecipanti ai laboratori potranno essere presenti dalle 16.30 per preparare l'incontro. Per informazioni, scrivere ad [email protected]