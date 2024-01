Cascina e i cantieri nelle scuole: "Al ‘Panda’ 90mila euro di lavori"

Sulle scuole cascinesi è il vicesindaco Cristiano Masi, con delega ai lavori pubblici, a fare un punto della situazione: "Le scuole sono tante e rispondere a tutte le problematiche contemporaneamente è complesso. Abbiamo un piano ben strutturato per rispondere alle varie esigenze con ordine. In questi giorni stiamo svolgendo alcuni lavori già programmati da tempo: le vacanze natalizie, insieme a quelle estive chiaramente, sono i periodi migliori per fare interventi di questo tipo sul fronte scolastico". È particolarmente significativa la manutenzione straordinaria in atto queste settimane alla scuola dell’infanzia ’Il Panda’.

"La spesa ammonta a più di 90mila euro", spiega Masi, "il progetto prevede il recupero del tetto e la sistemazione delle facciate esterne, attraverso una serie di interventi importanti all’edificio scolastico". Sono invece in programma i lavori alla palestra della scuola secondaria Duca d’Aosta a San Frediano a Settimo: "Da tempo la struttura necessitava di una nuova pavimentazione: l’investimento è di quasi 140mila euro. Verranno smantellati i vari strati del vecchio pavimento, per andare a crearne uno nuovo adatto all’attività sportiva. Sempre nella frazione di San Frediano a Settimo è prevista la fornitura di zanzariere all’asilo nido comunale "L’Aquilone" e alcuni lavori di manutenzione alla scuola dell’infanzia ’Il Girotondo’", elenca il vicesindaco. "Presto inizierà l’intervento di ripristino dell’intonaco e la successiva imbiancatura in alcune aule della scuola primaria ’Galilei’, mentre alle scuole medie ’Pascoli’ verranno sistemate le balaustre", continua Masi. "Invece, la scuola dell’infanzia ’Deledda’ di Musigliano sarà interessata dai lavori per la realizzazione di una nuova recinzione e di una nuova pavimentazione sul viale d’ingresso. Abbiamo in programma, inoltre, l’installazione di nuovi sistemi di antintrusione per le scuole di infanzia, primaria e secondaria presenti nel Comune di Cascina". "Grazie alla chiusura in tempi record del bilancio, presto riusciremo a programmare i lavori per le vacanze estive: l’edilizia scolastica e tutto ciò che riguarda il mondo scolastico rappresenta una priorità per il nostro Comune".

Giulia De Ieso