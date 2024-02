Cascina Borsa di studio Sara Taddei a due studentesse del "Pesenti"

Francesca Magozzi e Margherita Benedetta Anna D’Arpa, entrambe in 2ª C del liceo linguistico ‘Pesenti’, si sono aggiudicate la ‘Borsa di Studio Sara Taddei’, istituita più di 20 anni fa dalla famiglia di Sara, bravissima alunna del ‘Pesenti’ scomparsa in un tragico incidente stradale nel 1997. Un premio in denaro che viene assegnato ai due studenti o studentesse delle classi seconde che al termine del percorso della scuola media inferiore, nel primo quadrimestre e nello scrutinio della classe prima dell’anno scolastico precedente, abbiano ottenuto la più alta media dei voti. Alla remiazione, svoltasi nella sala del consiglio comunale, presenti i genitori di Sara, Marco e Dania, la sorella, il sindaco Michelangelo Betti, l’assessora Francesca Mori, la dirigente scolastica del ‘Pesenti’ Ivana Carmen Katy Savino e il vicepreside Fernando Mellea, che all’epoca della tragedia era uno degli insegnanti di Sara. "Per il terzo anno consecutivo – ha detto il sindaco Betti – ospitiamo questa cerimonia nella sala del consiglio comunale, perché questo non è solo il parlamentino di Cascina ma anche la sala dei cittadini. Oltre agli appuntamenti istituzionali, cerchiamo di utilizzare la sala anche per iniziative diverse, dando la possibilità ai ragazzi di conoscere questi ambienti. Mi congratulo con le due studentesse vincitricii".

Marco Taddei ha ringraziato il sindaco, ricordando poi i motivi che hanno spinto la famiglia a istituire una borsa di studio indirizzata agli studenti più meritevoli. "Un piccolo riconoscimento che diamo volentieri ai più meritevoli, perché cerchino di migliorarsi sempre – ha spiegato Taddei –. Ma è uno stimolo a tutti gli altri ragazzi, chi vince lo fa anche grazie ai compagni di classe: conn la volontà si riesce ad arrivare dove non si penserebbe". La dirigente scolastica del ‘Pesenti’ ha illustrato i criteri di partecipazione alla ‘Borsa di Studio Sara Taddei’. “Ogni anno ricordiamo Sara con questa bellissima iniziativa da parte della famiglia – ha aggiunto Ivana Carmen Katy Savino –. Un riconoscimento economico che potrete sfruttare per un corso di formazione in più o per un viaggio di istruzione. Quest’anno il premio va a due ragazze del linguistico con corso di studio cinese. Motivo in più di orgoglio, perché il corso è nato sette anni fa e quest’anno è uscito cinese come seconda prova scritta. Non ci fermiamo mai sullo studio della lingua cinese".