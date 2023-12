Cascina, Amicobus cerca tre autisti

Cascina 14 dicembre 2023- Amicobus va alla ricerca di autisti di scuolabus e lancia la selezione per l’assunzione a tempo determinato e part-time, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, di tre persone. La selezione avrà valore anche per la formazione di una graduatoria (l’avviso e il modello di domanda sono reperibili al link http://www.amicobuscascina.it/amministrazione-trasparente/selezione-del-personale). La figura oggetto di selezione dovrà occuparsi, a titolo prevalente ma non esaustivo, di garantire il corretto espletamento del servizio di trasporto scolastico mediante guida del mezzo assegnato, secondo le disposizioni impartite dal responsabile e coordinatore, controllare l’efficienza del mezzo assegnato, provvedere alla sua manutenzione ordinaria e alla pulizia, alla registrazione dei consumi e del chilometraggio e alla compilazione dei fogli giornalieri, oltre ad altre mansioni attinenti al ruolo. La domanda dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 13.00 del 10 gennaio 2024, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo [email protected], specificando nell’oggetto la dicitura “Domanda per la selezione di autista”. Alle operazioni di selezione provvederà una commissione esaminatrice nominata dall’amministrazione unico e composta da tre elementi. La prova pratica e quella orale concorreranno, insieme alla valutazione dei titoli, a stilare la graduatoria da cui attingere per coprire i posti.