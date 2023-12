Cascina 2024 "L’anno del Bellotti Bon dei cantieri finanziati con il Pnrr e della riscoperta dell’identità locale"

Si è tenuta ieri mattina nella sala del consiglio comunale la consueta conferenza stampa di fine anno, tenuta dal sindaco Michelangelo Betti e da tutta la giunta. Oltre ad aver tracciato un resoconto dell’attività amministrativa del 2023, il primo cittadino ha annunciato l’approvazione del bilancio di previsione nella seduta del 27 dicembre e l’affidamento dei lavori di ristrutturazione del teatro Bellotti Bon, con fine nel marzo 2026.

"È stato un anno complesso per arrivare alla quadratura delle progettazioni. Questa approvazione dà la possibilità di far partire l’azione amministrativa sin dalle prime settimane del 2024 e di inserire nuove risorse in corso d’anno – ha commentato Betti –. Si tratta di un biennio centrale nel corso del mandato, che consente di far partire i cantieri: i primi due anni sono stati anni di progettazione e partecipazione a bandi, ora abbiamo una serie di interventi che andranno a ridisegnare Cascina. E a due anni dall’ottenimento del finanziamento del Bellotti Bon c’è l’assegnazione dei lavori per la ristrutturazione del nostro teatro; l’idea è quella di una sala polifunzionale, a disposizione dei cittadini".

"C’è una conferma dei costi per il cittadino. Gli unici aumenti di tariffe sono stati il trasporto scolastico e la mensa scolastica, voci ferme dal 2015 e che sono state adeguate a meno del rincaro dell’inflazione, su cui il Comune copre gran parte delle spese", continua Betti. "Inoltre, il 2023 è stato eccezionale dal punto di vista climatico, abbiamo fatto fronte con le risorse stanziate. Per l’anno prossimo sono già stati messi a bilancio preventivo 400mila euro per garantire la cura del verde. Nel corso di questi 12 mesi abbiamo realizzato varie aree gioco, tra cui l’area sportiva di Sant’Anna, per favorire la socialità e il senso di comunità, considerando le numerose famiglie che ogni anno si trasferiscono a Cascina. Ci siamo poi confermati nella regione Toscana uno dei 40 comuni che supera l’80% di differenziata, rispetto ai due anni stiamo chiudendo l’anno con un terzo di recuperi di rifiuti abbandonati".

Ha preso poi parola il vicesindaco Cristiano Masi, con delega ai lavori pubblici. "Nel 2024 vedremo aprire i cantieri legati al Pnrr. Del ‘Progetto ’: ci saranno le due mense scolastiche che realizzeremo a inizio anno per le Ciari e le elementari di Titignano. A inizio anno partiranno anche le attese asfaltature su tutto il territorio. Progetto emblematico di questo 2023 per me è stato l’intervento di riqualificazione di Piazza Nenni a Sant’Anna". L’assessora all’urbanistica Irene Masoni ha sottolineato l’importanza dell’approvazione del Piano Strutturale Intercomunale con Pisa. "Lo abbiamo ereditato dalla precedente amministrazione e abbiamo dovuto apportarvi diverse modifiche. Cercheremo di dare risposte a una molteplicità di problemi che si sono manifestate negli anni e a esigenze nuove che devono essere messe al primo posto come la questione ambientale. Abbiamo una grande quantità di ex artigianale e produttivo da riqualificare, senza tralasciare l’impiantistica sportiva che per molti anni non è riuscita ad adattarsi ai bisogni del mondo associativo". Di impianti sportivi e protezione civile ha parlato l’assessora Francesca Mori. "Oltre ad aver creato la sede del il Coc, dove riunirsi per gestire le emergenze, abbiamo portato a termine un sistema di comunicazione che ci permetterà, in caso di allerta, tutti i cittadini che aderiranno". L’assessora Giulia Guainai ha fatto il punto sulle case popolari, con l’assegnazione, solo nel mese di dicembre di 6 alloggi. "Abbiamo portato avanti, con la Società della Salute, la coprogettazione di ‘Abitare Solidale’, che cura la parte sociale di autonomia e indipendenza dei nuclei in condizione di emergenza abitativa, spronandoli ad un’uscita dalla loro situazione". A chiudere è stata l’assessora Bice Del Giudice, con deleghe a turismo, commercio e cultura. "La parola che racchiude meglio il lavoro di quest’anno è il dialogo: un dialogo tra diverse realtà del territorio e la valorizzazione delle stesse attraversa la riscoperta dell’identità di ognuno. Per il commercio abbiamo individuato dei luoghi da cui partire per la valorizzazione delle attività con l’organizzazione di eventi pensati e calendarizzati con una certa periodicità. Abbiamo investito risorse ed energie sulla Fiera di San Casciano, un fiore all’occhiello della nostra cultura locale, pensando poi a un’edizione sperimentale della Fiera di Cascina da cui ripartire per il 2024".

Giulia De Ieso