Casciana Terme si prepara a Una Notte di Piacere: tra musica, cibo e volo delle lanterne

Casciana Terme, 28 agosto 2024 – Casciana Terme saluta il mese di agosto con una magica serata all'insegna del piacere tra musica, buon cibo e divertimento. Ci sono tutti gli ingredienti per vivere autentici momenti di benessere e relax a Casciana Terme sabato 31 agosto con il ritorno di “Una Notte di Piacere”, la manifestazione giunta alla 12esima edizione e organizzata dal Comitato Cascianese Commercianti e Confcommercio Provincia di Pisa, promosso da Vetrina Toscana, Regione Toscana, UnionCamere Toscana e Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa, con il patrocinio del Comune di Casciana Terme Lari e la direzione artistica di Marco Gherardini. Un'esperienza unica che torna in uno dei borghi più suggestivi della Toscana, con spettacoli per un pubblico di tutte le età che a partire dalle 19 prenderanno vita nel centro storico, unite a musica dal vivo e gustose prelibatezze. Tutti ingredienti per una serata di puro piacere in tutte le sue declinazioni. “Poter contare su iniziative di qualità come Una Notte di Piacere è decisivo per il nostro tessuto commerciale ed economico” afferma il sindaco di Casciana Terme Lari Paolo Mori “ Questa bellissima manifestazione arriva dopo le giornate dedicate a San Genesio che hanno richiamato molte persone in paese e permette di concludere nel migliore dei modi il mese di agosto, ringrazio i commercianti di Casciana e Confcommercio per l'organizzazione”. “Per la nostra associazione le iniziative organizzate sui territori sono fondamentali e a Casciana Terme possiamo contare su un gruppo di commercianti straordinari che con impegno e grazie al supporto dell'amministrazione comunale riesce a organizzare numerosi eventi come Una Notte di Piacere, in un luogo iconico del nostro territorio” le parole del direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. “Quest'anno abbiamo cercato di fare un passo avanti innalzando la qualità della festa, che vedrà per le strade del centro storico artisti di strada, concerti, una nuovissima e scenografica illuminazione e lo spettacolare lancio delle lanterne, oltre al dj set e all'area food con prodotti del territorio” spiega il presidente del direttivo Confcommercio Casciana Terme Fabio Sassetti. “Abbiamo il dovere di tutelare il più possibile le attività commerciali e i negozi di vicinato ed eventi così ben organizzati permettono di mettere in mostra tutto il potenziale del nostro territorio” dichiara l'assessore al commercio di Casciana Terme Lati Rossana Sordi. “Abbiamo sempre sostenuto Una Notte di Piacere, arrivata a compiere un grande salto di qualità, un evento importantissimo per la promozione turistica del territorio” afferma il presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli, mentre il responabile territoriale di Confcommercio Pisa Luca Favilli evidenzia “il grande lavoro portato avanti dal direttivo di Cascina Terme fin dal suo insediamento con grande dinamismo e voglia di fare” Il suono delle arpe farà da sottofondo al taglio del nastro in programma alle 17 in Piazza Garibaldi, preludio delle tante attrazioni che entreranno nel vivo dalle 19 e che vedranno protagonisti artisti di strada, musica e food a km 0 nelle principali strade del centro storico, Largo Mazzini, via della Sorgente, via Cavour, via XX Settembre e via Prospero Chiari, dove sarà possibile imbattersi nella Tessitrice di Sogni, la Farfalla e altre fantastiche creature. Piazza Garibaldi sarà il cuore della manifestazione: qui alle 19 andrà in scena il flash mob della Polisportiva Casciana Terme e della Arianna Dance School, mentre dalle 20 sarà possibile gustare le specialità gastronomiche del'area street food e scoprire le occasioni di shopping nel mercatino con prodotti del territorio. Promette forti emozioni il concerto di arpe che alle 22 allieterà Piazza Garibaldi, dove prenderà il via il magico lancio delle lanterne 'skylantern' che spiccheranno il volo alle 23, pronte a regalare uno spettacolo suggestivo e coinvolgente. Gran finale affidato al dj set di Francesco Cinelli.