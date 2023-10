Casa di comunità consegnati i lavori

L’Azienda USL Toscana nord ovest ha consegnato alla ditta Paolinelli Costruzioni Srl, i lavori per la realizzazione della Casa di comunità di Vecchiano.

I lavori consistono nella ristrutturazione di una parte dell’edifico che ospitava la residenza sanitaria per anziani e collegato alla sede del Distretto sanitario di via della Rocca.

Gli interventi prevedono il rifacimento degli impianti elettrici e di riscaldamento, la realizzazione di cinque ambulatori, un’area attesa e spogliatoi. Sarà mantenuta la presenza della cappella religiosa della ex residenza per anziani. Il costo dei lavori è di quasi 400 mila euro e la durata è prevista in 300 giorni.