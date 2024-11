Casa a fuoco. Donna in ospedale

Casa a fuoco, nelle prime ore della notte di sabato, in via Odoardo Bartalini a San Giuliano Terme. Una donna, la proprietaria dell’abitazione, è stata portata in ospedale con un’ambulanza del 118. Le condizioni della donna, che ha respirato il fumo sprigionatosi dal rogo divampato in una stanza al primo piano dell’immobile, non sarebbero preoccupanti. La decisione di accompagnarla al pronto soccorso di Cisanello è stata presa per sottoporla ad accertamenti. Le fiamme si sono sviluppate in una stanza al piano primo e sono state prontamente spente dai vigili del fuoco arrivati dal comando provinciale di Pisa. Le cause del rogo non sono chiare e sono ancora in corso accertamenti.