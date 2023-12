Cartelli del Cai imbrattati: "Anche la Villa del Polacco"

Un percorso "molto bello" per chi ama passeggiare e correre nella natura rovinato dalla mano di qualcuno con bombolette spray. "Questa mattina sono salita alla Villa del Polacco. Ho notato che i cartelli dei percorsi Cai (Club Alpino italiano) e la Villa stessa sono stati completamente imbrattati con della vernice colorata", scrive una utente del gruppo facebook Sei di San Giuliano terme se. "Non credo si possa fare niente per il rudere (se non dispiacersi) ma i cartelli forse potrebbero essere cambiati o ripuliti". "E’ un peccato per chi, come me, pratica trail running", aggiunge a voce la sportiva. Nelle foto scattate e aggiunte al post si vedono scritte e disegni senza un senso preciso che coprono completamente le indicazioni contenute nei cartelli. Itinerari e nomi non sono più visibili.

Stessa cosa per le mura del rudere dove sono stati disegnati personaggi con vernice colorata. A cui si aggiungono scritte in celeste, sempre sulla mura esterne visibili fra la vegetazione.