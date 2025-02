Carrozziere professionista. Ecco come divertarlo

Addetto alla riparazione, sostituzione e verniciatura di elementi della carrozzeria degli auto-veicoli. Inizia un percorso di formazione finalizzato all’acquisizione della qualifica professionale, Argomenti del corso: assistenza alla clientela; diagnosi del danno del telaio e della carrozzeria; lavorazione di carrozzeria e del telaio dell’autoveicolo, smontaggio e assemblaggio degli organi meccanici e delle parti accessorie della carrozzeria, verniciatura dell’autoveicolo. Destinatari degli interventi formativi sono i cittadini in possesso dei requisiti di seguito elencati: persone disoccupate, inattive, maggiorenni, se cittadini non comunitari devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente attività lavorativa In caso di partecipanti stranieri è richiesto un livello minimo di conoscenza della lingua italiana. Sede di svolgimento: Opusform srl Piazza dei Seccatoi 4 Fucecchio Valiani Carrozzerie industriali Srl Via Del Trebbio Nord 49 Santa Croce sull’Arno. Scadenza iscrizioni il 28 febbreio. (Fonte Informagiovani Valdera)