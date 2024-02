"Caro Martinelli, non fidarti del Pd. Vieni a parlare di aeroporto con noi"

"Dopo la sconfitta elettorale dedicammo al candidato sindaco del centrosinistra Paolo Martinelli la riedizione dell’ode Manzoniana sul Conte di Carmagnola, condottiero delle truppe della Serenissima, che sconfisse quelle meneghine, ma poi fu decapitato dagli stessi veneziani, per aver liberato i prigionieri nemici, come atto di clemenza: ‘S’ode a destra uno squillo di tromba; A sinistra non rispondono squilli: A destra un calpesto rimbomba Da cavalli e da fanti il terren. Quinci spunta per l’aria un vessillo; Nessun altro s’avanza spiegato: Ecco appare un drappello schierato; Nessun altro incontro gli vien".

L’associazione Amici di Pisa, con il Comitato Piccoli Azionisti di Toscana Aeroporti, Compagnia di Calci, Associazione Valdera e Colline Pisane, Movimento Orgoglio Partite Iva, Associazione Ponte di Mezzo, Associazione Madre Terra Nostra, scrivono al capogruppo della lista civica La Città delle Persone. "Proprio in risposta all’ultima riga dell’ode – scrive il portavoce del gruppo di associazioni Gianni Conzadori – , non credendo alle promesse del Pd, sullo scioglimento delle correnti interne, consigliammo a Martinelli, per evitare di esser sacrificato come il Carmagnola, di richiamare in campo la sua squadra di + di 551 volontari, per non perdere la leadership del centrosinistra, cosa poi avvenuta, come portavoce, in Consiglio comunale". "Leggiamo ora – continua il cartello di associazioni – che ha appena riunito le sue truppe a Riglione, rilanciando un progetto progressista comune e la sua leadership nel centrosinistra. Lo invitiamo quindi a venire, con chi sostiene il suo progetto, al ns convegno, organizzato sabato 17 alle 15, al PalaTodisco, per esprimere senza politichese, cosa prevede tale progetto sul Galilei e Vespucci, visto il preoccupante trend di decrescita del Galilei(- 4,1, sul 2023), anche ad inizio del 2024, a fronte di quello positivo fiorentino (+ 8,6). Naturalmente l’invito è esteso a tutta la cittadinanza vogliosa di conoscere dati oggettivi e non di parte, sugli aeroporti".