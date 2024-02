Carnevale Tutti gli eventi

Martedì grasso. Si festeggia in tutta la provincia. Alla Città del Teatro si terrà una grande festa con musica, giochi, tanto divertimento e lo strabiliante spettacolo Alice della compagnia Pilar Ternera/ NTC. Alle 17 negli spazi all’aperto festa di carnevale ad ingresso libero con sfilata delle maschere, giochi e balli per i più piccoli e una divertente selezione musicale di Giacomo d’Alelio, giornalista di cronaca culturale e speaker radiofonico di Punto Radio. (In caso di pioggia la festa sarà allestita nel foyer del teatro). La festa continuerà con lo spettacolo per famiglie "Alice" della compagnia Pilar Tenera/NTC alle 19 (biglietti da 5 a 8 euro). Una messa in scena strabiliante che porterà il pubblico nel paese delle meraviglie!

"Alice" sarà un viaggio ad occhi aperti dove la sorpresa e l’inaspettato saranno alla base delle costruzioni sceniche e dei giochi teatrali. Gli attori, i costumi, le luci e le scenografie creeranno illusioni e distorsioni del reale, invitando lo spettatore a viaggiare con Alice in uno spettacolo non solo da vedere ma soprattutto da vivere. Il carnevale alla Città del Teatro è un evento organizzato con il contributo del Comune di Cascina e la collaborazione dell’Associazione Mani Attive. A Vicopisano le feste sono due: una cura del comitato del Carnevale, e una a Uliveto, nel giardino della Spes, organizzata dalla Pro Loco locale, con gonfiabili, musica, dolci e tante sorprese per bambini e bambine e per tutti. Ogni ingresso è gratuito. A Vecchiano seconda domenica di Carnevale grazie al Comitato Carnevale Vecchianese, che torna a dare appuntamento a grandi e piccini domenica 19 febbraio. A Calci la sfilata si è tenuta domenica scorsa.