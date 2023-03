"Carne Halal nei menù scolastici" Ziello dice "no" e raccoglie firme

Il Pd pisano: "Carne Halal nelle mense per i bambini musulmani". Edoardo Ziello (Lega): "Sono disgustato". Altra ’carne’ al fuoco sul braccio di ferro tra Lega e Pd, un confronto questa volta che rischia di aprire l’ennesima diatriba cultural-religiosa che si sposta dalle polemiche appena sopite sulla moschea, alla macelleria.

La macellazione Halal è una macellazione rituale e rigida fatta con certi dettami coranici. L’onorevole Ziello sulla sua pagina Facebook, chiede aiuto alla "comunità pisana" e scrive. "Aiutatemi. Il Pd di Pisa vuole introdurre nei menù dei bambini delle scuole pisane la carne macellata con il metodo Halal. Questo "metodo", secondo la Sunna islamica, prevede che gli animali debbano essere coscienti al momento dell’uccisione attraverso la recisione della trachea e dell’esofago con l’inevitabile morte lenta e dolorosa causata dal dissanguamento completo".

Oltre ad allegare la foto di un animale con un coltellaccio puntato sul collo, Ziello aggiunge: "Una pratica totalmente barbarica, disumana, incivile e vigliacca che mi trova profondamente in disaccordo. Farò di tutto per evitarne l’introduzione, ma ho bisogno dell’aiuto di tutti. Ecco perché già da sabato al mercato di Pisa farò partire una raccolta firme contro questa follia da presentare al nostro sindaco. Fermiamoli insieme".

I commenti sulla sua pagina sono tutti con lui e con la sua nuova battaglia. Ma cosa ha fatto infuriare Ziello? Due giorni fa, il Pd pisano con Shkelzen Hasanaj, responsabile per i rapporti con le comunità straniere del PD Pisa e con Matteo Trapani, si erano fatti carico delle proteste di molti genitori musulmani che lamentavano la mancanza di cibo Halal. Tante sono le segnalazioni dei genitori che chiedono l’attivazione di questo menù, poiché la religione islamica prevede solo il consumo di carne halal (non suina), "…la cui macellazione avviene con un metodo più rapido e più indolore possibile per gli animali" scrivono dal Pd. "Gli alunni di religione islamica che frequentano le scuole primarie a Pisa – scrive il Pd pisano - costituiscono il 10% di tutti gli alunni della città ma, ancora oggi, non hanno la possibilità di usufruire del servizio Halal nelle mense scolastiche". Ciò che è certo però, e che per ora dal consiglio comunale non è passato alcun atto o richiesta di modifiche ai menù scolastici.

Carlo Venturini