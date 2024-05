Carlo Massarini e i BeatBox in "Now and Then"

Venerdì 24 maggio alle 21 alla Città del Teatro un concerto spettacolo da non perdere sulla storia dei Beatles: Magical mistery story “Now and Then” con The BeatBox e Carlo Massarini.

Due ore in cui il pubblico vivrà uno straordinario viaggio attraverso la storia e la musica dei Fab Four, unendo la performance impeccabile dei The Beatbox al fascino narrativo di Carlo Massarini, dando vita ad uno show che mescola magistralmente musica e racconti avvincenti di coloro che hanno rivoluzionato la storia della musica e non solo.

Durante i cinque atti che caratterizzano lo spettacolo, Carlo Massarini svela gli aneddoti e le curiosità più affascinanti della indimenticabile avventura dei quattro baronetti di Liverpool. Nulla è lasciato al caso ogni dettaglio è curato con precisione, dalla strumentazione originale dell’epoca identica a quella utilizzata dai Beatles nei loro storici concerti e nelle sessioni in studio, ai cambi di abiti e trucco, ricreando l’atmosfera e lo stile unico di quel magico momento storico.Lo show, che attraversa i ricordi e le scoperte di diverse generazioni, vuole riportare l’entusiasmo e la positività dei mitici anni ‘60. La scaletta abbraccia i successi leggendari dal Cavern Club di Liverpool, passando dal periodo Rubber Soul e Revolver, giungendo ai capolavori che hanno preceduto lo scioglimento della band nel 1970. I The Beatbox riproducono fedelmente le hit della discografia “beatlesiana” con straordinaria precisione esecutiva, restituendo all’ascoltatore l’impatto sonoro vocale e visivo, del leggendario quartetto per tutti gli appassionati della loro musica senza tempo.