Carabinieri, la festa dell’Arma a Pisa per il 209esimo anniversario della fondazione

Pisa, 5 giugno 2023 - I Carabinieri, oggi 5 giugno, a Pisa nella caserma “Sandulli Mercuro”, sede del Comando Provinciale, hanno celebrato 209esimo anniversario della Fondazione dell'Arma. La cerimonia si è svolta alla presenza delle più alte cariche istituzionali, civili, religiose e militari, con la partecipazione del Prefetto di Messina, Maria Luisa D’Alessandro, che ha accompagnato il Comandante Provinciale, Colonnello Mauro Izzo, nella varie fasi dell’evento. Alla manifestazione, erano presenti rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma della provincia e dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Pisa con il relativo Labaro. La cerimonia ha avuto inizio con l'ingresso dei gonfaloni del Comune di Pisa (decorato di Medaglia di Bronzo al Valor Militare) e della Provincia di Pisa nel cortile interno della caserma, dove era presente una compagnia di formazione, composta dai Carabinieri che rappresentano le varie articolazioni e specialità che connotano il Comando Provinciale di Pisa, nelle uniformi tipiche di ciascun reparto. Dopo la lettura dei messaggio del Presidente della Repubblica e dell'Ordine del Giorno del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, ha preso la parola il Colonnello Izzo.

Il Comandante Provinciale, rivolgendosi ai Carabinieri, per esprimere riconoscenza per quanto fatto a beneficio delle comunità servite, ha detto: “La cultura dell’essere Carabiniere che prevale sull’apparire deve tradursi in una dedizione quotidiana volta al bene comune, nell’obbligo di servire i cittadini, che è il ruolo autentico dei militari dell’Arma, attraverso quel rapporto di reciproca stima e fiducia che declina nell’espressione “Carabinieri con la gente, per la gente, della gente” l'essenza più significativa dell'Istituzione. Quotidianamente e capillarmente presente, sul territorio nazionale, con le sue Stazioni, l’Arma ha saputo avvicinarsi ai problemi della gente, con amicizia e sensibilità, riservando presente ed affettuosa attenzione ai più deboli ed alle persone in difficoltà, caratteristiche che hanno fatto apprezzare i Carabinieri anche fuori dei confini nazionali.” Tradizionalmente, la celebrazione della festa dell’Arma è anche l’occasione per tracciare il bilancio dell’attività svolta che, nel corso anno, ha consentito ai Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa di conseguire ottimi risultanti, con 298 persone tratte in arresto e 3049 deferite in stato di libertà; al riguardo, su 17.200 reati circa registrati nella provincia di Pisa nel 2022, l’Arma dei Carabinieri ha proceduto per 13.400 circa di essi ovvero il 78% dei reati complessivi, attraverso la quotidiana e silente opera delle quattro Compagnie Carabinieri presenti in provincia (Pisa, Pontedera, San Miniato e Volterra), le 40 Stazioni e grazie al determinante contributo di tutte le articolazioni dei Reparti Speciali e Forestali. Particolare attenzione è stata riservata al contrasto dei reati sulla violenza di genere ed alle truffe in danno delle fasce di popolazione più esposte al rischio connesso, anche attraverso i numerosissimi incontri avuti con le realtà locali. Nel corso della cerimonia sono state consegnate anche ricompense al personale che si è distinto in attività di servizio: encomio semplice è stato concesso dal Comandante della Legione Carabinieri “Toscana” al Capitano Carlo Zingale, al Luogotenente Emanuele Mendolia, al Luogotenente Fabio Pari, al Maresciallo Ordinario Yurin Pierini ed al Vice Brigadiere Marco Saracino, Comandante e Addetti del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pisa. Encomio semplice è stato concesso dal Comandante della Legione Carabinieri “Toscana” al Tenente Nicola Veltri, al Luogotenente Carica Speciale Giovanni De Pierro, al Maresciallo Maggiore Vittorio Grasso, al Maresciallo Capo Oliviero Inghisciano, al Vice Brigadiere Marco Pagano e all’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Vincenzo De Luca, Comandante e Addetti al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pontedera.