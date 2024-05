"Carabinieri forestali: sbagliato togliere loro la tutela ambientale"

"Leggendo il decreto agricoltura presentato dal ministro Lollobrigida, mi preoccupa lo smantellamento di fatto del comando unità carabinieri forestali ed ambientali, che secondo questa visione viene fatto dipendere in parte dal Ministero dell’Agricoltura. Verrebbe tolta la centralità ambientale di questa grande unità che sta facendo un ottimo lavoro anche nel Parco di San Rossore Migliarino Massaciuccoli" così il Presidente del Parco Lorenzo Bani. Come noto, infatti i carabinieri forestali f erme restando la dipendenza dell’Arma dei carabinieri dal Capo di stato maggiore della difesa, tornano, dal punto di vista funzionale, sotto l’ombrello del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, così come previsto nel decreto sulle emergenze per l’agricoltura approvato dal Consiglio dei ministri.

"Allo stesso tempo – continua Bani – viene presentata una proposta di legge che intende modificare la legge 157 sulla caccia con l’aumento della durata della stagione venatoria e del numero di specie cacciabili, rendendo addirittura possibile la cattura di piccoli uccelli migratori che verrebbero utilizzati come richiami vivi. Ricordo come Presidente del Parco che è necessario promuovere l’ambiente, salvaguardandolo e non consumandolo, per il futuro nostro e dei nostri figli: la gestione faunistica è uno dei delicati aspetti che concorrono positivamente, quando sono correttamente utilizzati, alla tutela della biodiversità".