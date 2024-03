Raggio di sole in duomo, è il Capodanno Pisano. La città sbarca nel 2025

Pisa, 25 marzo 2024 – Un raggio di sole a mezzogiorno ha illuminato l’uovo di marmo che si trova nella Cattedrale di Pisa, rispettando quella tradizione che traghetta la città nell’anno a venire. Secondo il calendario in stile pisano, nel giorno dell'Annunciazione siamo quindi già nel 2025.

15 foto Capodanno Pisano, celebrazione del nuovo anno 2025

Un appuntamento classico che ha radunato all’interno del duomo turisti e fedeli. Dopo la benedizione di monsignor Giuliano Catarsi, arciprete della chiesa Primaziale, che ha invocato “l'intercessione della Beata Vergine per ritrovare la pace ovunque nel mondo”, si è svolta la consueta cerimonia del ‘raggio di sole’ con la dichiarazione del sindaco Michele Conti che ha ufficialmente dato inizio al nuovo anno pisano.

"Per noi è una ricorrenza importante - ha detto Conti - ed è stato per Pisa un intero weekend con le strutture ricettive gremite di turisti. Da tempo siamo impegnati come amministrazione per far coincidere proprio con questa data l'inizio della stagione turistica, che tradizionalmente si apre a Pasqua”. Per questo, ha aggiunto il primo cittadino, “dobbiamo lavorare sempre di più nella comunicazione ad hoc per sostenere il turismo, invitando però a spingere tutte le associazioni di categoria a lavorare insieme a noi per migliorare sempre di più l'offerta turistica e la qualità dell'accoglienza e sono convinto che tutti insieme ci riusciremo”.