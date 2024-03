Caos polizia municipale: "Cappellini assunto. Da domani in servizio". Sinistra all’attacco

di Gabriele Masiero

Prenderà servizio regolarmente domani il nuovo comandante della polizia municipale Elio Cappellini, ex assessore (area Forza Italia) al Comune di Lucca. Lo ha confermato il sindaco Michele Conti precisando che "venerdì il dottor Cappellini ha firmato il contratto con l’ufficio personale e quindi prenderà regolarmente servizio". Il primo cittadino non ha aggiunto altro, né voluto commentare le anticipazioni di ieri de La Nazione sulla pioggia di ricorsi preannunciati da alcuni candidati rimasti esclusi dalla selezione pubblica, tra i quali figurerebbero anche alcuni ufficiali del Corpo della polizia municipale pisana che avrebbero già chiesto l’annullamento della nomina di Cappellini per l’assenza dei requisiti richiesti dal bando. Sulla vicenda si sono già attivate le opposizioni.

I capigruppo del centrosinistra (Matteo Trapani del Pd, Luigi Sofia doi Sinistra Unita e Paolo Martinelli de La città delle persone) rilevano "l’assenza dell’atto formale di nomina del dirigente responsabile, situazione che desta preoccupazione e solleva dubbi sulla regolarità e trasparenza del processo di selezione: data l’importanza cruciale della figura del Comandante della polizia municipale per la sicurezza e l’ordine pubblico in città, la coalizione civica e progressista ha formalmente richiesto accesso agli atti, con lo scopo di comprendere le motivazioni dietro questa inattesa mancanza e assicurarsi che il processo abbia rispettato tutti i criteri di merito, competenza e legalità considerato il burrascoso precedente che ha già imbarazzato la struttura comunale agli occhi della città". Il riferimento è alla nomina, poi revocata per illegittimità amministrative, di Paolo Migliorini alla guida del corpo che, stando ai rumors di palazzo, avrebbe creato parecchi malumori all’interno della maggioranza e soprattutto nella Lega, che aveva fortemente sostenuto lo stesso Migliorini. Anche Ciccio Auletta di Diritti in comune invoca chiarezza: "La Nazione - osserva il consigliere - fa sapere che altri candidati alla selezione avrebbero chiesto ufficialmente l’annullamento (in autotutela) dell’atto di nomina di Cappellini. Dopo il caso Migliorini, su cui né Conti né Ziello hanno fatto alcun chiarimento e sul quale abbiamo al riguardo fatto anche un quesito alla Corte dei Conti, la Polizia Municipale continua a trovarsi da mesi per responsabilità delle scelte del sindaco e della maggioranza con la modifica della macrostruttura e del Regolamento della Polizia Municipale in una situazione insostenibile e senza precedenti. E’ una vicenda su cui però manca trasparenza e chiarezza: depositeremo un question time per il prossimo consiglio comunale per verificare e monitorare la situazione e chiedere trasparenza all’amministrazione, perché è una questione tutta politica e non amministrativa".