"Canniccia day ’24" fa tappa a Pisa. Il raduno di chi ama le auto d’epoca

Si scaldano i motori in vista del "Canniccia day ‘24". Un evento con protagoniste auto da sogno che si terrà domenica prossima tra Pisa e Forte dei Marmi per concludersi nell’iconico locale versiliese, la Canniccia, appunto, recentemente riaperto. Partenza alle 9 da Santa Croce sull’Arno per 70 auto d’epoca che raggiungeranno Pisa, per un passaggio mozzafiato in piazza dei Miracoli, con una sosta ai piedi della Torre, prima di proseguire verso la Versilia con arrivo previsto alla Canniccia intorno a mezzogiorno. Il "Canniccia Day ’24" è nato da un’idea di Mauro Bertoli, Filippo Francioni, Vincenzo Iannelli e Stefano Lazzeri, grandi appassionati d’auto d’epoca, uniti nel sodalizio "Scuderia Belle Curve".

I quattro amici hanno deciso di organizzare l’evento devolvendo parte del ricavato al progetto "Sportability", tramite il Rotary di Santa Croce sull’Arno-Comprensorio del Cuoio. Tra gli ospiti dell’evento ci saranno anche grandi nomi dell’automobilismo: Riccardo Patrese, ex pilota di Formula Uno e vicecampione del mondo 1992; Brenda Vernor, per 35 anni segretaria di Enzo Ferrari, Pietro De Franchi, già direttore sportivo in Formula Uno nel 1973, Pietro Camardella designer per Pininfarina Ferrari F40/F50/456/Mythos, Mauro Prampolini, storico tecnico Ferrari, Claudio Gufoni, ex presidente del Ferrari Club Santa Croce. Per l’occasione Modenart esporrà una riproduzione in alluminio della Ferrari 250 TR del 1957, splendido esempio di capolavoro scultoreo del ventesino secolo. Una coppa speciale sarà invece dedicata alla memoria di Marco Masini, grande collezionista e appassionato di auto d’epoca. A riceverla sarà la figlia, la nota giornalista Ilaria Masini.

Tra le 70 auto d’epoca e youngtimer che parteciperanno all’evento ci sono Ferrari F40 - 250 Spider California SWB - 365gt/4 bb - Dino 246 - 365 gtb/4 Daytona - Bugatti EB110 (telaio 001) - Lamborghini Countach quattro valvole - Lamborghini 350 GT- Diablo 6.0 vt se - Mercedes 190 SL - 300 SL Gullwing - Porsche 356 c - Carrera Gt.