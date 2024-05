Canniccia Day 2024. Successo a tutto gas

Passione per le auto, culto della bellezza e amicizia. Questi i tre ingredienti alla base del “Canniccia day ‘ 2024, un evento con protagoniste auto da sogno, che si è tenuto domenica 26 maggio tra Pisa e Forte dei Marmi per concludersi nell’iconico locale versiliese recentemente riaperto: la Canniccia. La partenza delle 70 auto d’epoca e supercars, da Santa Croce sull’Arno, nel comprensorio del cuoio, un pasaggio mozzafiato in Piazza dei Miracoli, con una sosta ai piedi della torre pendente più famosa al mondo, patrimonio dell’Unesco e poi la tappa finale nella prestigiosa cornice di Forte dei Marmi, con l’arrivo nel favoloso contesto della ‘Canniccia’, locale rinato grazie alla passione e alla volontà di Attilio Bindi. Ad organizzare l’evento: Mauro Bertoli, Filippo Francioni, Vincenzo Iannelli e Stefano Lazzeri, grandi appassionati d’auto d’epoca, uniti nel sodalizio “Scuderia Belle Curve” insieme al Rotary Club di Santa Croce Montopoli Comprensorio del Cuoio e al suo presidente Claudio Bartali. Tra le 70 auto d’epoca e youngtimer degne di nota, si citano qui: Ferrari F40 - 288 Gto - 250 Spider California SWB - 365gt/4 bb - Dino 246 - 365 gtb/4 Daytona - SF90 - Bugatti EB110 (telaio 001) - Lamborghini Countach quattro valvole - Diablo 6.0 vt se - Mercedes 190 SL - 300 SL Gullwing - Porsche 356 c - Carrera Gt. Tra gli ospiti dell’evento: Riccardo Patrese, pilota di Formula 1 nonché vicecampione del mondo 1992; Pietro Camardella designer Pininfarina Ferrari F40/F50/456/Mythos; Jean Marc Borel, direttore Bugatti international. Modenart ha esposto una riproduzione in alluminio della splendida Ferrari TR del 1957, speldido esempio di capolavoro scultoreo del 20o secolo. Durante la manifestazione ha avuto luogo anche la premiazione dei primi classificati nella gara di regolarità e quella delle auto più belle per ogni decennio, dagli anni ‘50 ad oggi. La “Best of the show” è stata la Ferrari SP2.