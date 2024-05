"Campionati di Giornalismo: La Nazione e il Comune di Pisa promuovono la scrittura e la creatività tra gli studenti"

di Riccardo

Buscemi*

Nuova edizione dei Campionati di Giornalismo ideata, progettata e realizzata da “La Nazione”, in collaborazione con il Comune di Pisa. Nel corso degli anni l’iniziativa ha visto aderire un numero sempre maggiore di Scuole, segno evidente della condivisione degli obiettivi con essa perseguiti: stimolare a scrivere, a leggere, a sviluppare la curiosità, la sensibilità e la creatività dei nostri alunni, a mettere nero su bianco le proprie sensazioni, i propri sentimenti, le proprie idee, il proprio punto di vista. Avere padronanza con la scrittura è fondamentale nello sviluppo, nella crescita, nell’affermazione dell’individuo, facilita l’affermarsi in tutti gli infiniti ambiti della conoscenza e della Vita. Questo riuscitissimo appuntamento integra i programmi istituzionali e costituisce un’importante offerta del catalogo delle cosiddette attività extracurriculari del sistema educativo del territorio. Ecco perché l’Amministrazione Comunale di Pisa ha confermato la sua adesione al progetto e ringrazia La Nazione, e in particolar modo la giornalista Antonia Casini, per l’organizzazione, la dedizione e la passione che consentono di vedere realizzati anche quest’anno il Campionato di Giornalismo. Non bisogna mai dimenticare, infatti, che non basta avere una buona idea, bisogna anche avere la forza, l’energia, la costanza per realizzarla.

*Assessore alla Scuola e ai Servizi Educativi del Comune di Pisa