Campi estivi, iscrizioni già aperte. Laboratori didattici, sport e giochi

Alla vigilia della stagione estiva sono tante le proposte di campi estivi in provincia di Pisa, che consentono a bambini e ragazzi fino ai 13-14 anni di trascorrere l’estate impegnandosi in varie attività ricreative, all’insegna dello sport, dell’inclusione e della condivisione. Sono già aperte le iscrizioni per i campi estivi del Cus Pisa che partiranno il 10 giugno con un programma ricco di laboratori didattici, sport e giochi d’acqua. L’offerta del Cus prevede ‘baby camp’, riservati a bambini che abbiano frequentato almeno il primo anno di scuola materna, e ‘junior camp’, pensati per una fascia d’età compresa tra i 6 e i 13 anni. Per l’iscrizione è necessario il tesseramento al Cus Pisa con certificato medico per attività sportiva non agonistica. I campi estivi del Cus aprono le loro porte anche a bambini con bisogni speciali e/o disabilità, che saranno accompagnati da un’equipe di educatori dedicati. Vista l’alta richiesta, sarà data priorità ai residenti nel Comune di Pisa. Per informazioni su costi e orari consultare il sito http://cuspisa.unipi.it/index.php/articolo-sx/campi-estivi.html. A Calci si segnalano i campi estivi dell’associazione Feronia, rivolti a bambini dai 5 ai 13 anni, che si svolgeranno dal 10 giugno al 28 giugno al Museo di storia naturale e dal 1 al 26 luglio alla scuola dell’infanzia di Montemagno di Calci. Il programma prevede escursioni alla scoperta del territorio provinciale lungo i sentieri più suggestivi, per offrire ai bambini un’immersione completa nella natura. Sono previsti anche laboratori artistici e artigianali oltre che attività ludiche. La scheda d’iscrizione è scaricabile dal sito https://www.feroniaguidetoscana.it/estivi-a-calci-2024/. A Fornacette è possibile trovare, invece, i campi estivi organizzati dall’associazione CerchiAmo con laboratori musicali, linguistici, di origami e varie attività ludiche e sportive. I campi saranno aperti da giugno a settembre, per informazioni contattare il numero 3282430979. Per gli appassionati di sport, ci si può rivolgere al Tennis club San Miniato, che organizza campi estivi per bambini dai 5 ai 12 anni, con attività dalle 8:30 alle 12:30. Qui sarà possibile praticare non soltanto tennis, ma anche basket, golf, calcetto, beach volley, beach tennis, ping-pong. L’obiettivo è quello di favorire la socializzazione tra i ragazzi e farli avvicinare al mondo dello sport. Per informazioni contattare i seguenti numeri 057142472, 3385776345.

Stefania Tavella