Camminata e merenda tra gli olivi il 28 maggio a Vicopisano, Città dell'Olio

Vicopisano (Pisa), 24 maggio 2023 - Camminata e merenda all'antico Frantoio del Rio Grifone a Vicopisano, tra musica e sapori, il 28 maggio, dalle 16:00, a Vicopisano, Città dell'Olio a livello nazionale. Torna, anche quest'anno, l'appuntamento gratuito con la merenda nell'oliveta Per info e prenotazioni 050/796581 e [email protected]

Partenza alle 16:00 in Piazza della Pieve a Vicopisano per una bella passeggiata tra le strade bianche e le olivete che conducono all’Antico Frantoio. Visita del Frantoio con la guida di un esperto agronomo e a seguire degustazione di bruschette, olio e vino. Saranno a disposizione anche tavolini e sedie, tra gli olivi, con vista sulla Rocca del Brunelleschi, e il duo musicale Anna Ulivieri, al flauto, e Dario Paganin, alla chitarra, impreziosirà l’evento. Si consiglia di indossare abbigliamento e scarpe comode, di portare l'acqua, la merenda al sacco e una tovaglia o un telo per fare il picnic nell'oliveta. Maggiori informazioni sul sito www.comune.vicopisano.pi.it

M.B.