Cambio al timone della guardia costiera

Passaggio di consegne del Titolare dell’Ufficio Locale Marittimo – Guardia Costiera di Marina di Pisa. Il luogotenente Fabrizio Ruggio, laureato in Giurisprudenza presso l’Università della Sapienza di Roma, dall’inizio del mese ha assunto il comando dell’Ufficio Locale Marittimo diventando il nuovo comandante del Porto di Marina di Pisa. Proveniente dalla stessa Capitaneria di Porto di Livorno e distaccato presso la Procura della Repubblica di Livorno a disposizione del procuratore capo, come suo ultimo incarico, il luogotenente Ruggio ha precedentemente effettuato servizio nel Nucleo Operativo Difesa Mare labronico svolgendo prevalentemente nel corso della propria trentennale carriera sempre incarichi operativi o di polizia giudiziaria. Il nuovo comandante ringrazia il direttore marittimo di Livorno ed il comando generale delle Capitanerie di Porto per la fiducia accordatagli. "L’obiettivo prefissato – riferisce il nuovo comandante – sarà il conseguimento degli obiettivi indicati dal comando generale in perfetta aderenza alle linee di indirizzo della direzione marittima, comprendendo tutte le attività istituzionali del Corpo tra le quali la “salvaguardia della vita umana in mare”, la tutela del demanio marittimo e del patrimonio ittico e la tutela ambientale su tutto il territorio di competenza, ossia da Calambrone fino a Vecchiano a Nord".

Il luogotenente Ruggio raccoglie l’eredità del luogotenente Massimo Costabile che dopo cinque anni di attività andrà a prestare servizio presso la Capitaneria di Porto di Livorno a cui vanno i migliori auguri di buon lavoro anche nella nuova destinazione.