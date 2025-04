Calcio romantico. Caffè dell’Ussero con ex nerazzurri

Ma quanto romanticismo, quanta libertà, quanta schiettezza, quanta spontaneità c’era in quel calcio in bianco e nero quando giornalisti, calciatori, presidenti ed allenatori non se le mandavano a dire con i filtri di agenzie di comunicazione ed uffici stampa. Quel romanticismo perduto, è tratteggiato e celebrato nel libro del giornalista Marco Lanza "Il calcio romantico". Il libro edito da Nardini verrà presentato oggi alle 18 al Caffè dell’Ussero. All’evento, grandi nomi del calcio nostrano e non solo: Franco Ipsaro Passione, Lamberto Piovanelli, Gabriel Raimondi, Davide Lucarelli, Lino De Petrillo. E poi ancora il Ds del Pisa Davide Vaira e Aldo Orsini a condurre gli interventi. Ed essendo in periodo pasquale e di sorprese non si esclude la presenza di un buon numero di calciato del Pisa di questa stagione da incorniciare. Di perle nel libro di Lanza ce ne sono a iosa. "Dedico tre pagine alle frasi indimenticabili sotto il capitolo "L’hanno detto loro – spiega Lanza". Ed ecco Boskov che scocciato da un giornalista "rompipalle" gli dice: "Tua testa buona solo per portare cappello".

Ed ancora, il grande rifiuto di Scoglio alla Juventus quando disse: "Mi dicono tutti che parlo in arabo? Bene vado ad allenare in Tuinisia". E poi, Lanza ricorda Nereo Rocco: "A capitan Maldini che voleva sapere la formazione, Nereo dice: "Cudicini in porta. Gli altri fuori ed uno che fa gol". Lanza racconta come se tutti fossimo lì a sentire ed a vivere quei personaggi e lui c’è stato davvero come cronista di Telemontecarlo e non solo. Ma oggi ci sono eredi di quell’epopea? "Certo. Nel libro ci sono Totti, Buffon, Tardelli, già il vostro Tardelli che si racconta e ricorda di quando faceva il cameriere. E poi Bergomi, Baggio, Pirlo per non dimenticare i liberi, sì mi piace chiamarli col loro vecchio ruolo, quindi i liberi Scirea e Baresi". I giocatori selezionati in questa "formazione" per palloni di cuoio duro come il marmo, sono quasi tutti italiani. "Gli stranieri sono solo quelli che giocavano in Italia e poi hanno allenato qui da noi come Nils Liedholm": conclude Lanza. La prefazione è di Bruno Pizzul.

Carlo Venturini