Calcinacci giù dal cavalcavia in Fi-Pi-Li, intervento dei vigili del fuoco

Pisa, 21 ottobre 2023 – Allarme per la caduta di calcinacci giù da un cavalcavia sulla Firenze-Pisa-Livorno all'altezza dello svincolo Pontedera/Ponsacco sulla sottostante strada provinciale 23. Sul posto i vigili del fuoco di Pisa per effettuare le verifiche del caso. Dai controlli è emerso che alcuni aggetti in calcestruzzo sono deteriorati con distacchi di copriferro. In considerazione di ciò, il tratto di strada provinciale è stato chiuso al traffico mentre la circolazione sulla FI-PI-LI è regolare.