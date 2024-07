Calci, vacanza anziani, contributo di 1500 euro dell'amministrazione comunale

Calci 26 luglio 2024- L'amministrazione comunale, su iniziativa della giunta, ha messo a disposizione dell'associazione Centro Anziani di Calci un contributo straordinario di 1.500 euro, destinato ad abbattere le quote di partecipazione alla “Vacanza anziani 2024” - in programma a Rimini dal 1 al 15 Settembre - per gli over65 a basso reddito. “Le vacanze organizzate dal Centro Anziani di Calci – dichiarano il sindaco, Massimiliano Ghimenti, e la vicesindaca Valentina Ricotta, che ha le deleghe al sociale e alle politiche per la terza età – sono ogni anno un’occasione di riposo, socialità e svago per decine di persone, che altrimenti potrebbero avere difficoltà a spostarsi da Calci per trascorrere un po’ di giorni al mare. Per questo, come amministrazione comunale, abbiamo previsto un sostegno economico che consenta la più ampia partecipazione possibile alla vacanza soggiorno, in favore delle persone economicamente più svantaggiate”. Nello specifico, il contributo dell'amministrazione comunale è rivolto agli anziani (autosufficienti o accompagnati da familiari/personale che prestino idonea assistenza) residenti nel Comune di Calci, di età superiore ai 65 anni, con attestazione ISEE inferiore a 15mila euro. Per ulteriori informazioni e iscrizioni è necessario rivolgersi al Centro Anziani, telefonando al 331.5793083.