Calci: torna la sagra della Castagna

Calci 15 ottobre 2024- Sabato 19 e domenica 20 Ottobre 2024 torna la Sagra della Castagna di Calci, giunta alla 39esima edizione, grazie all’impegno dell’omonimo comitato e al sostegno dell’amministrazione comunale. Gli spazi gastornomici saranno allestiti come di consueto nel Parco Sandro Pertini, a fianco del palazzo comunale, dove sarà possibile gustare le frittelle dolci, i necci con la ricotta, il castagnaccio, le castagne arrostite e i tipici “bartalucci” (pasta fritta), serviti soli o farciti con salsiccia o crema di nocciole. Ad allietare e ad arricchire la festa non mancheranno la musica dal vivo, i giochi e le animazioni per grandi e piccini e la mostra mercato di artigianato (solo domenica 20 Ottobre), più due iniziative collaterali di sicuro interesse: la tavola rotonda “Il castagno e la castagna” e la campagna nazionale “Io non rischio”, per la diffusione della cultura della prevenzione e delle buone pratiche di protezione civile.

"La Sagra della Castagna è ormai decisamente la più longeva delle manifestazioni locali. È storia della Valgraziosa – commenta il primo cittadino, Massimiliano Ghimenti -. Come Sindaco, a nome di tutta la comunità, esprimo la più sincera gratitudine al comitato organizzatore e ad ogni singolo volontario e volontaria, e rivolgo un pensiero anche a quelli che non ci sono più".

Il programma della Sagra prevede l’apertura degli stand gastronomici alle 15 del sabato, con la musica dal vivo di Dj Angelo & Maestra Chiara Buono più Carlo Caputo. Alla sera la tradizionale “cena alla bòna” a menù fisso (pallette o penne ai funghi o al ragù, grigliata casereccia). Domenica 20 l’apertura degli stand sarà alle 14,30. Per la musica dal vivo ci saranno i gruppi Synapses e Kicks e le animazioni saranno assicurate da artisti di strada e associazioni, culturali e sportive. In più la mostra mercato di artigianato, grazie all’associazione “Artigianato Mestierando”.

La tavola rotonda “Il castagno e la castagna”, a partire dalle 9,30 di sabato 19 in sala consiliare, vedrà la partecipazione di Stefania Saccardi, vicepresidente della Regione Toscana, e di Cristina Nali (Università di Pisa), Andrea Vannini (Università della Tuscia), Chiara Sanmartin (Università di Pisa), Gianluca Barbieri (Regione Toscana) e Fabio Casella (tecnico agroforestale). Modera l’incontro Fabio Mencarelli, assessore all’agricoltura del Comune di Calci.

Infine, sia sabato sia domenica, tutti i partecipanti alla Sagra avranno la possibilità di visitare anche gli stand di “Io non rischio”, allestiti in piazza Garibaldi dall'Associazione Nazionale VVF Volontari Unità Cinofile K9 Odv. I volontari dell'associazione, formati e preparati, saranno a disposizione per parlare dei rischi naturali e antropici che interessano il territorio e per dare informazioni sulle buone pratiche da adottare per ridurne gli effetti. L’evento, organizzato con il patrocinio dell’amministrazione comunale, prevede anche l’esposizione di mezzi di protezione civile ed un incontro con alcune classi delle scuole medie.