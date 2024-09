Calci, riqualificazione di via Roma: concluso il primo lotto

Calci (Pisa), 26 settembre 2024 - Nei giorni scorsi è stata completata la riqualificazione di via Roma, nel tratto compreso tra l’area pedonale della Certosa e l’incrocio con via Brogiotti. L’obiettivo dell’amministrazione comunale di Calci è ora quello di procedere alla riqualificazione del restante tratto di via Roma, da piazza Garibaldi alla Pieve, nel primo semestre del 2025, addirittura in anticipo rispetto agli impegni presi in campagna elettorale.

“Con i lavori avviati in primavera - ricorda l’assessora ai lavori pubblici, Valentina Marras – abbiamo rinnovato completamente l’illuminazione pubblica, ottimizzato il sistema di regimazione delle acque e sistemato le banchine stradali. Successivamente, grazie al supporto di Acque Spa, sono stati ammodernati gli allacci fognari e, infine, la strada è stata completamente ripavimentata e molata, per darle un aspetto definitivo molto più chiaro rispetto a quello del semplice asfalto”.

"Come gestore idrico - commenta il presidente di Acque, Simone Millozzi - siamo al fianco delle amministrazioni del territorio, per contribuire al miglioramento della qualità della vita dei cittadini. In questo caso, dopo una serie di lavori svolti sul territorio comunale in questi anni e che hanno comportato interventi anche sul fondo stradale, abbiamo voluto supportare il Comune di Calci in questa importante operazione di riqualificazione urbana e infrastrutturale”.

Per la riqualificazione del primo tratto di via Roma sono stati necessari circa 300mila euro, 70mila dei quali derivanti da finanziamenti Pnrr e 120mila garantiti da investimenti diretti del Comune di Calci.

“Il primo lotto – sottolinea il sindaco, Massimiliano Ghimenti - è stato realizzato attingendo a fondi esterni al bilancio comunale per oltre il 60 per cento. A questo punto confidiamo di poter intercettare, sempre al di fuori del bilancio comunale, gran parte delle risorse necessarie per intervenire, entro il 2025, anche sul restante tratto di via Roma, così da dare uniformità all’intero asse Certosa-Pieve: una priorità che questa amministrazione comunale aveva inserito chiaramente negli obiettivi di questo mandato, dopo i tanti lavori più urgenti realizzati nei precedenti due mandati in tema di sicurezza stradale”.