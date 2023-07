Calci, rifiuti, Geofor ha attivato lo Sportello Ambiente: più servizi vicini al cittadino

Calci (Pisa), 14 luglio 2023 - Nei locali della biblioteca comunale di Calci, in via Vincente della Chiostra 49, è entrato in funzione lo Sportello Ambiente di Geofor, d’ora in poi aperto al pubblico ogni mercoledì mattina dalle 8,30 alle 12,30. Lo Sportello Ambiente è a disposizione di tutti i cittadini calcesani, utenze domestiche e non, per tutti i servizi legati alla raccolta dei rifiuti. In sostanza, dove già da tempo è attivo lo Sportello Tari in orario 9-13 sempre il mercoledì, dal questo mese di Luglio si sono aggiunti ulteriori servizi: consegna dei materiali di prima attivazione ai nuovi residenti, distribuzione dei sacchini per la raccolta differenziata e richiesta di servizi specifici, come ad esempio per il ritiro dei sacchi gialli. In più, l’operatore presente potrà fornire informazioni sulla raccolta differenziata e sui servizi offerti da Geofor, nonché affrontare direttamente con un operatore tecnico particolari problematiche così come dare suggerimenti per migliorare il “porta a porta”. Mentre per la segnalazione formale dei disservizi, lo ricordiamo, resta consigliato l’utilizzo del numero verde Geofor 800.959095 (0587.261880 se si chiama da rete mobile) o dei canali ufficiali previsti da Geofor e dall’Ato Toscana Costa. Si ricorda che la consegna dei materiali e sacchini è collegata all'utenza Tari la cui attivazione, se necessario, potrà essere fatta sempre il mercoledi dalle 9 alle 13. Tra le novità anche il fatto che non è più indispensabile prendente appuntamento per accedere allo sportello Tari/bollettazione. In vista del periodo estivo, i due sportelli resteranno chiusi soltanto mercoledì 16 Agosto. “Per i cittadini calcesani i vantaggi offerti dal nuovo Sportello Ambiente sono numerosi – spiega l’assessore all’ambiente Stefano Tordella – poiché d’ora in poi avranno un unico punto di riferimento, durante tutto l’anno, per tutto ciò che riguarda i rifiuti. Dunque non servirà più recarsi nei locali posti sul retro del palazzo comunale per ritirare i kit della raccolta differenziata, la cui distribuzione diventa ora ‘a consumo': per quel che resta del 2023 chi non ha ancora ritirato la fornitura annuale potrà richiedere le tipologie di sacchetti di cui necessita, mentre dal 2024 ogni utenza potrà richiedere la fornitura di cui ha bisogno, tenendo anche conto del numero di componenti del nucleo familiare, recandosi in biblioteca comunale”. “L’attivazione dello Sportello Ambiente – conclude il sindaco Massimiliano Ghimenti - non comporterà costi aggiuntivi in bolletta per i cittadini né alcun costo per il Comune. Il servizio è stato messo a punto da Geofor in collaborazione con l’amministrazione comunale, con l’obiettivo di migliorare lo standard di qualità del servizio. Siamo molto soddisfatti perché, peraltro, riteniamo che un ricevimento in presenza favorisca l'accesso anche a chi ha minor dimestichezza con gli strumenti tecnologici e più in generale possa favorire l'avvicinamento del servizio alle esigenze dei cittadini. Lo Sportello Ambiente è da subito attivo per la fornitura dei sacchi per chi non ha ancora ritirato nel 2023 e per tutti i servizi descritti, ed entrerà poi a pieno regime dal 2024 con la distribuzione a tutti dei nuovi kit, che potranno essere ritirati tutto l’anno e secondo le proprie esigenze. Ovviamente, rimane in essere il servizio di consegna a domicilio dei sacchi per le utenze deboli, anziani che vivono soli o disabili".

M.B.