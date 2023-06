Calci, maggiori risorse per gli interventi sul territorio

Calci (Pisa, 5 giugno 2023) - L’approvazione del bilancio consuntivo 2022 e la successiva variazione di bilancio per il 2023, entrambe deliberate nell’ultimo consiglio comunale, consentono all’amministrazione calcesana di rendere immediatamente disponibili importanti risorse per lavori, manutenzioni e servizi. “La prudenza, la parsimonia e il lavoro quotidiano pagano – commenta il sindaco, Massimiliano Ghimenti -, infatti la chiusura del consuntivo 2022 certifica la buona gestione finanziaria del Comune di Calci. Che ha chiuso l’anno garantendo le risorse necessarie per servizi e investimenti, dunque non mancano le buone notizie su più fronti, nonostante arriviamo da due anni di Covid e da un anno segnato dai forti rincari dell’energia e, di conseguenza, di tutti i beni”. APPROVAZIONE - Senza creare disavanzo, grazie alla variazione approvata dal consiglio comunale le risorse che fisiologicamente rimangono a fine anno, e che è possibile utilizzare per gli investimenti, vengono subito sbloccate per interventi sul territorio. Inoltre, si iscrivono a bilancio importanti risorse, attinte all'esterno, per implementare servizi per i cittadini. Oltre allo stanziamento di 210mila euro per far partire la riqualificazione di via Roma lato Certosa, la variazione permette anche di accantonare risorse per il sociale: in particolare per il “contributo affitti”, per far fronte all’azzeramento dei contributi governativi per questa misura, a partire da quest’anno. Soldi in più anche per i campi estivi 2023, cosicché sarà possibile abbattere di 15 euro a settimana le rette di tutti i bambini, e del 100% per quelli con disabilità o seguiti dai servizi sociali. STANZIAMENTI - Allo stesso tempo sono stati stanziati 70mila euro per gli arredi della nuova scuola media, che si aggiungono ai 60mila concessi dalla Regione Toscana ed ai quasi 20mila arrivati dagli sponsor. Mentre al capitolo sicurezza vanno 66mila euro in più: 40mila per la sicurezza stradale in senso stretto (manti stradali e segnaletica) e 26mila per la Polizia Municipale, che potrà così incrementare i servizi di controllo e implementare gli apparati di videosorveglianza, compreso la possibilità di avviare la progettazione e successiva installazione di telecamere all’interno del Cimitero della Propositura. GHIMENTI - “Infine – conclude Ghimenti –, sono stati accantonati ulteriori fondi anche per il caro bollette, vista la totale assenza di sostegni governativi, e per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, dato che con i tempi che corrono gli imprevisti, purtroppo, sono sempre dietro l’angolo. A guidarci, anche in questo caso, prudenza e oculatezza, principi che hanno portato a 16 giorni i tempi medi di pagamento dell’amministrazione comunale, ben al di sotto del limite dei 30 giorni oltre il quale scatterebbero sanzioni”.

M.B.