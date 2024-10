Calci, i pullman anticipano ancora. Ghimenti sbotta: "Guai strutturali"

Anticipato ancora l’orario dei bus scolastici che da Calci vanno a Pisa. È la nuova modifica alle corse per gli studenti che da lunedì prossimo arriveranno 8 minuti prima, per consentire l’arrivo in tempo utile per l’inizio delle lezioni. È il secondo intervento che anticipa l’orario degli pullman dalla campanella di settembre e nello specifico riguarda la linea 120 via Campo e Mezzana che partirà da Montemagno alle 6:45, mentre dal campo sportivo di Calci partiranno tre autobus, uno alle 6:55 e due alle 6:58. Inoltre, la linea 160 via Zambra e Navacchio partirà alle 6:48 da Tre Colli e alle 6:53 da La Gabella, con transito dal campo sportivo di entrambi gli autobus alle 6:58.

"Siamo fermamente convinti - afferma il sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti - che si sia arrivati al limite massimo di anticipo per le corse dei nostri studenti. Dall’inizio di questo anno scolastico si è assistito ad un deciso peggioramento e a ritardi anche consistenti, che hanno ingenerato la necessità di anticipare, non di poco, le corse scolastiche". Secondo il primo cittadino, adesso bisognerebbe tentare di risolvere i problemi strutturali e di abitudine che causano ritardi. Ghimenti infatti lamenta che servirebbe "un cambio di abitudini, perché spesso le strade sono ingolfate da auto con una sola persona a bordo" e soprattutto "una migliore gestione complessiva della viabilità, dei cantieri e, nello specifico, torno a dire che i due semafori ravvicinati posti sulla Vicarese, all’altezza di Mezzana e Colignola, contribuiscono non poco a far aumentare i ritardi". "Questi semafori - continua il sindaco di Calci - devono essere impostati diversamente nelle ore di transito del Tpl e ne chiedo pubblicamente una valutazione da parte dell’ente proprietario della strada, considerato che i ritardi come quelli di questi due ultimi anni mai si erano verificati prima".