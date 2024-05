Calci e pugni agli agenti. Poliziotti in ospedale. Giovane "irregolare" arrestato e liberato

Più aggressioni a Pisa in questi giorni contro le divise, siano sanitarie o militari. Lo raccontano polizia e carabinieri. Proprio nelle ore in cui l’agente Christian Di Martino, è stato accoltellato nella stazione di Lambrate a Milano e si trova gravissimo in ospedale. Sono seguiti anche altri fatti. Quelli pisani. Mercoledì notte le volanti della questura di Pisa hanno arrestato un uomo di origine tunisina "irregolare sul territorio", ricostruiscono le forze dell’ordine. Intorno alle 23 la volante, durante un normale controllo su chi è sottoposto ad obblighi giudiziari in centro, ha fermato un uomo di orgini tunisine in stato di ebbrezza. Il giovane dapprima ha inveito nei confronti degli operatori, poi è passato a calci e pugni. Non ha agito da solo. Alcuni amici hanno cercato di liberarlo, arrivando a spinte e strattonamenti. I poliziotti, solo dopo l’intervento di altre volanti, sono riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo per resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale. I poliziotti sono finiti in ospedale e hanno avuto referti per 15 e 21 giorni. Giovedì l’arresto è stato convalidato ed è stata applicata la misura dell’obbligo di firma 4 volte a settimana.

Altro episodio. I carabinieri della Compagnia di Pisa, nel corso dei servizi di controllo del territorio, hanno arrestato un uomo per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Nella notte tra giovedì e venerdì, i militari della Sezione Radiomobile sono intervenuti in centro città, a supporto del personale sanitario del 118, che era stato dall’uomo che avevano appena cercato di soccorrere avendo una ferita alla testa. I militari sono stati oltraggiati dalla persona - in forte stato di

agitazione, per assunzione si pensa di alcool e stupefacenti - che ha opposto una forte resistenza agli operatori, per evitare l’accompagnamento in caserma per gli atti conseguenti l’arresto. L’ arrestato è stato trattenuto nell Comando provinciale carabinieri di Pisa e, dopo la direttissima in Tribunale, ieri mattina, gli è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Pisa.