Caffè, cornetto e pane fresco: Sara, Christian e il Ferragosto dietro al bancone

Anche a Ferragosto non manca il caffè fumante servito con un pezzo dolce o salato (a seconda dei gusti) al bancone. Oppure un filone di pane appena sfornato da farcire, una focaccia gustosa o una pizza da godersi in spiaggia sotto l’ombrellone, un dolce da portare in dono a casa di amici e parenti. Sono ormai nove anni, dal taglio del nastro di La Maison cafè, patisserie et boulangerie in via Tosco Romagnola 2247 a Cascina, che Sara Donati con il marito Cristian Baronti e la sorella Valentina aprono le porte della loro attività a conduzione familiare anche nel giorno di festa più caldo dell’anno: a Ferragosto, per l’appunto. In altre parole, quando gli altri festeggiano con parenti e amici, la famiglia de La Maison lavora per garantire un servizio alla cittadinanza in mezzo a tante saracinesche buttate giù. E lo fa da molti anni, ormai come fosse diventata una tradizione, per non lasciare a ‘secco’ i propri clienti: sia quelli affezionati che quelli esclusivamente di passaggio. Così chi transita dalla Tosco Romagnola per raggiungere le città d’arte, oppure località di mare o montagna, può fermarsi a fare una spesa last minute, per poi ripartire con un sorriso in più e tra le mani focaccia, pizza e dolci per tutti i gusti.

"Il lavoro inizia alle 3.30 di notte per la produzione di pane e prodotti da forno. Oggi, 15 agosto, La Maison cafè, patisserie et boulangerie sarà aperta al pubblico dalle 6.30 di mattina fino alle 13.30. Durante la settimana, poi, non chiudiamo mai, neanche la domenica. Il nostro obiettivo è quello di offrire ai nostri clienti un servizio utile ed efficiente, dato che molte altre attività chiudono per la festività". "Del resto – dice Donati – per le ferie c’è sempre tempo…". Giusto lo scorso anno, La Maison cafè, patisserie et boulangerie "è stata ampliata. Abbiamo aggiunto un vasto assortimento di prodotti di pasticceria artigianali e di altissima qualità che ci contraddistinguono dall’offerta media", ci tengono a sottolineare i titolari dell’attività cascinese. "Abbiamo fatto moltissimi sacrifici in questi anni, ma il lavoro di squadra ci gratifica quotidianamente e finalmente abbiamo realizzato i nostri obiettivi. Sempre insieme".

Ilaria Vallerini