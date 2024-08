Cade sulla Ferrata di Sant'Antone: lesioni alle gambe, deve intervenire il Pegaso

Pisa, 22 agosto 2024 – Una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 09,15 sulla Via Ferrata di Sant'Antone in prossimità della Falesia Monte Serra per soccorrere una persona.

Un uomo, durante un'escursione, mentre svolgeva il percorso della ferrata è caduto provocandosi delle lesioni agli arti inferiori. Impossibilitato a muoversi e considerato il luogo impervio è stato necessario far intervenire Pegaso per il recupero e l'aviotrasporto presso l'ospedale di Cisanello. Il personale VVF ha collaborato con tutti gli Enti intervenuti per il buon esito delle operazioni di salvamento. Sul posto 118.