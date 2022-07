Cade su strada dissestata: grave infortunio

Pisa, 3 luglio 2022 - Strade pericolanti e degrado: il caso di via Coccapani e delle vie limitrofe. La testimonianza di Isabella Serra: «Ho subito un grave infortunio. Il Comune intervenga». Numerose vie del quartiere di San Francesco sono dissestate. In modo particolare via Ludovico Coccapani, l’area intorno al tribunale, e i tanti marciapiedi che circondano il Teatro Verdi e la Procura, tutte aree in pessimo stato di conservazione. Via Coccapani, ad esempio: manto stradale completamente danneggiato, buche, pietre che si muovono e che sporcano, quando piove, le facciate e le fiancate delle auto con fango e cemento, rovinandole. I pochi interventi di fissaggio dei singoli lastroni sono serviti soltanto a rattoppare la situazione. Serve insomma un completo intervento di rifacimento strutturale della via. E sempre nella solita strada ci sono inoltre problemi di degrado: la zona intorno all’ex asilo è in completo abbandono, e i cattivi odori, le siringhe e le numerose feci contribuiscono al cattivo aspetto estetico della via.



Vi è poi il rischio di infortuni. Il caso di Isabella Serra, 62enne residente del quartiere, ne è un esempio. «Il 23 maggio – racconta Isabella – a causa di un lastrone al quanto sporgente di un marciapiede di via Palestro, sono inciampata e sono caduta rovinosamente a terra. Conseguenza? Frattura dell’acetabolo e 45 giorni di prognosi. Devo rimanere completamente immobile a letto fino a luglio, nella speranza che non debba anche operarmi. E dopo, una lunga riabilitazione. Per fortuna non ho picchiato la testa, altrimenti chissà… Negli anni ho segnalato moltissime volte al Comune il degrado delle strade del quartiere, in modo particolare via Coccapani (perpendicolare di via Palestro), senza ottenere risultati. Ho segnalato anche il rischio di infortuni, ma non sono stata ascoltata. Anche mia mamma parecchi anni fa subì un infortunio, e lei proprio in via Coccapani. Auspico che l’amministrazione comunale intervenga quanto prima, per salvare le strade della nostra amata città e per evitare altri incidenti».