Pisa, 15 settembre 2019 - Ancora sangue sul Lungarno pisano. Nella notte un 25enne di Viareggio è caduto dalla spalletta all'altezza di via Curtatone Montanara. L'incidente verso le 3.30, mentre era con gli amici per un'uscita tra i locali della movida pisana. Il giovane è stato raggiunto dai vigili del fuoco con autoscala e personale Saf che lo hanno stabilizzato e consegnato ai sanitari del 118. Il 25enne è stato trasportato in codice rosso a Cisanello.

Elisa Capobianco