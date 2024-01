Cade in mountain bike sui Monti Pisani: complesso salvataggio di Pegaso e dei vigili del fuoco

Calci (Pisa), 21 gennaio 2024 – Un biker è rimasto ferito in una caduta durante un’escursione sui Monti Pisani, nel comune di Calci (Pisa). Gli amici chi erano con lui hanno chiamato i soccorsi e dato le coordinate ai vigili del fuoco per essere geolocalizzati. Si è reso necessario l'intervento di personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso) dei vigili del fuoco per individuare il luogo esatto dell'intervento e Nucleo SAF(speleo alpino fluviale) per il recupero dell'infortunato.

Il biker è stato raggiunto sia dai vigili del fuoco che dai sanitari di Pegaso, e impossibilitato a muoversi per una sospetta lesione alla schiena veniva dunque immobilizzato e trasportato attraverso uno scosceso passaggio in area boscata fino alla strada. È stato poi affidato alle cure del personale sanitario per il successivo trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale di Cisanello.